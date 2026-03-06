Tesla Model Y 7 posti disponibile anche in Italia: ecco prezzo e specifiche

La Tesla Model Y a sette posti è ora ordinabile anche in Italia nella sola configurazione Long Range a trazione integrale, con un prezzo di partenza fissato a 55.490 euro che la colloca circa 2.500 euro al di sopra della corrispondente variante a cinque posti. Non è ancora chiaro se Tesla intenda estendere in futuro l’opzione della terza fila anche ad altre versioni della gamma.

Tesla Model Y: disponibile in Italia la versione a 7 posti

La configurazione prevede due posti anteriori, tre nella seconda fila e altri due nell’ultima fila, una disposizione rivolta in particolare a famiglie numerose o a chi necessita di maggiore flessibilità negli spostamenti. L’accesso ai sedili posteriori avviene tramite un pulsante dedicato nella seconda fila che fa scorrere automaticamente i sedili in avanti, liberando il passaggio verso la terza.

Per quanto riguarda la capacità di carico, la versione a sette posti dichiara un volume complessivo superiore ai 2.000 litri, considerando anche il vano anteriore da 116 litri. Con la terza fila in uso lo spazio nel bagagliaio si riduce a 381 litri, sufficienti per un paio di bagagli a mano, mentre ripiegando tutti i sedili posteriori si arriva a 894 litri. Tra le dotazioni dedicate ai passeggeri figurano un touchscreen da 8 pollici per la seconda fila e due prese USB-C nella terza.

L’autonomia dichiarata resta in linea con quella della Long Range AWD a cinque posti, attestandosi intorno ai 600 chilometri con una singola carica, un dato che non subisce variazioni significative nonostante il peso aggiuntivo legato alla configurazione più estesa.

La variante a sette posti era stata presentata per la prima volta in Cina nell’ottobre del 2024 e arriva ora sul mercato europeo in un momento in cui Tesla sta cercando di ampliare la proposta commerciale della Model Y dopo un 2025 segnato da un calo delle immatricolazioni rispetto alle attese.

Nonostante questa flessione il SUV compatto di Tesla è rimasto comunque l’elettrica più venduta in Europa e l’introduzione di nuove varianti, tra cui la versione Standard recentemente aggiornata, rientra nella strategia del costruttore californiano per mantenere competitiva quella che resta la colonna portante della sua gamma. A questa variante dovrebbe aggiungersi anche la Model Y L, versione a 6 posti con configurazione dei sedili 2+2+2.