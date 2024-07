Tesla, sviluppata una batteria innovativa: sarà la svolta del settore?

Tesla ha fatto un importante passo avanti nell’ambito delle batterie ad alto contenuto di manganese. Questo sviluppo potrebbe rappresentare un’alternativa più economica e sostenibile rispetto alle tradizionali tecnologie LFP (litio-ferro-fosfato) e NCM (nichel, cobalto e manganese) che hanno dominato il settore per diversi anni.

Tesla lavora allo sviluppo di una nuova batteria ad alto contenuto di manganese: sarà la svolta o un flop?

Le batterie ricche di manganese sono già note nel settore delle auto elettriche, ma hanno sempre avuto problemi di rapida degradazione. Tesla, però, sembra aver superato questa criticità grazie a progressi nella tecnologia dei materiali. L’azienda ha testato un nuovo materiale catodico che potrebbe migliorare la longevità delle batterie, che attualmente rappresenta una barriera d’ingresso per molti automobilisti scettici verso la tecnologia elettrica. I test mostrano una ritenzione della capacità del 94% dopo 50 cicli di carica.

La nuova tecnologia delle batterie potrebbe essere una svolta per Tesla nella sua ricerca di soluzioni che riducano costi e impatto ambientale, mantenendo comunque alte le prestazioni. Le batterie ricche di manganese, che eliminano il cobalto e riducono il nichel, potrebbero offrire un compromesso ideale: più economiche delle batterie NCM ad alte prestazioni ma con maggiore densità energetica rispetto alle LFP a basso costo. Questo approccio potrebbe bilanciare prestazioni, costi e sostenibilità ambientale, con conseguente prezzo delle auto elettriche in calo rispetto ai modelli attuali.

Nonostante i progressi, rimane da verificare se questa nuova tecnologia supererà completamente i problemi di invecchiamento precoce tipici delle batterie ricche di manganese. Mentre le batterie allo stato solido restano l’obiettivo ideale per il futuro del settore, l’innovazione di Tesla potrebbe rappresentare un importante passo avanti verso una soluzione più pratica ed economica. Resta da vedere se questa scoperta si rivelerà il cambiamento rivoluzionario che l’industria automobilistica sta cercando per poter abbassare i prezzi della auto elettriche. Parlando di batterie e autonomia, l’azienda di Elon Musk ha reso disponibile l’aggiornamento per l’autonomia aggiuntiva per la Model Y, che offre fino a 80 km in più per 1.600 dollari.