Auto elettriche, boom di richieste con i nuovi incentivi: fondi dimezzati in poche ore

Da oggi sono disponibili, finalmente, gli incentivi statali 2024. Come ci si poteva aspettare, i fondi messi a disposizione per le auto elettriche sono stati dimezzati in poche ore, causa l’ingente numero di richieste. La domanda di auto elettriche in Italia negli ultimi mesi era calata e la causa era proprio l’attesa del nuovo Ecobonus 2024, che si è fatto attendere per ben 6 mesi.

Incentivi statali 2024: terminati la metà dei fondi dedicati alle auto elettriche

Per le auto con emissioni CO2 comprese tra 0 e 20 g/km sono stati stanziati 240 milioni di euro. Di questi, ben 127 milioni sono stati richiesti dai concessionari. Da questa mattina, quando la piattaforma è stata riaperta, più della metà dei fondi dedicati alle auto elettriche sono stati utilizzati. Resta quindi il 47% del totale, ma la cifra potrebbe terminare già nei prossimi giorni (o nelle prossime ore). Difficile stimare il numero di auto elettriche acquistate con i nuovi incentivi 2024 al momento, ma potrebbero ammontare a circa 25.000.

Per quanto riguarda le ibride Plug-in con emissioni comprese tra 21 e 60 g/km, i fondi stanziati sono pari a 140 milioni di euro e, al momento, ne restano poco più di 121 milioni. Per le auto termiche e ibride, invece, ne restano circa 225 dei 402 milioni di euro stanziati. Dei 20 milioni di euro stanziati per il mercato dell’usato, ne restano circa 14. Insomma, sembra che il Governo abbia sottovalutato la richiesta di auto elettriche, stanziando “pochi” fondi rispetto alla reale richiesta.

Un argomento toccato più volte anche dall’amministratore delegato di Stellantis, che negli ultimi giorni ha richiesto a tutti i governi incentivi per favorire la transizione all’elettrico, supportando i consumatori, anche quelli più indecisi. Secondo Carlos Tavares, infatti, serve il supporto di tutti per il passaggio all’elettrico, non solo da parte delle case automobilistiche. Vedremo nei prossimi mesi cosa diranno i dati di vendita inerenti al mercato italiano.