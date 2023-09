Tesla Model 3 Restyling è stata svelata: tutte le novità

Dopo sei anni e due milioni di vendite in tutto il mondo, Tesla ha aggiornato la Model 3, apportando modifiche al design , aumentando l’autonomia e migliorando le funzioni dell’auto elettrica. Tesla Model 3 Restyling, che internamente ha il nome in codice Project Highland, ha ricevuto un’aerodinamica migliorata, con l’obiettivo di aumentare il chilometraggio e ridurre la resistenza e il rumore del vento.

Tesla Model 3 Restyling è stata finalmente svelata con le prime immagini ufficiali

Per ora gli aggiornamenti riguardano solo le versioni europee a trazione posteriore e percorrenza maggiorata (Longe Range). Dopo la modifica, la parte anteriore è più affilata rispetto a prima, con linee più pulite, un alloggiamento dei fari ridisegnato e nuove luci di marcia diurna a LED. La piega sul bordo del cofano, che prima si restringeva sotto i fari, ora è molto più netta e si estende fino ai paraurti. La silhouette rimane identica, mentre la parte posteriore presenta luci posteriori a C prominenti e avvolgenti, con il nome Tesla ora blasonato tra le luci, in sostituzione del logo.

Nuovo è anche il design dei cerchi a razze multiple. Il marchio aggiunge due nuovi colori: Ultra Red e Stealth Grey. Le dimensioni della Tesla Model 3 Restyling rimangono sostanzialmente le stesse, ma adesso la Model 3 è leggermente più lunga – 4720 mm (prima era 4695), ma allo stesso tempo l’altezza da terra è stata ridotta minimamente – 138 mm (prima 140 mm).

Le modifiche riguardano anche il chilometraggio dell’auto elettrica. La versione con trazione posteriore e ruote da 18 pollici percorre 554 km secondo il ciclo WLTP, mentre per la Long Range questo valore è di 678 km. Si tratta di un aumento dell’11-12 per cento rispetto alle versioni precedenti. Con le ruote da 19 pollici opzionali, la Model 3 RWD percorrerà 513 km con una singola carica e la versione LR percorrerà 629 km.

Invariato il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 6,1 secondi per la versione a trazione posteriore e 4,4 secondi per quella a quattro ruote motrici. La nuova Tesla Model 3 Restyling con trazione posteriore e ruote da 19 pollici consuma 13,2 kWh per 100 km nel ciclo di prova europeo, mentre la LR necessita di 14 kWh per la stessa distanza. Gli interni della Model 3 ora presentano un'”architettura avvolgente” con alluminio e tessuti.

La nuova illuminazione ambientale copre l’intera cabina. Il produttore afferma che l’abitacolo è più silenzioso grazie al vetro acustico e ai materiali fonoassorbenti migliorati. Lo schermo centrale da 15,4 pollici ha le stesse dimensioni, ma ha cornici più sottili per uno spazio più utilizzabile sullo schermo. Inoltre è stato aggiunto un nuovo display posteriore da 8,0 pollici con controlli integrati per il sistema di climatizzazione, ventilazione e infotainment.

Tesla sta sostituendo le leve del cambio montate sulla colonna con comandi montati sul volante, come sulla Model S e sulla Model X. I clienti LR ora potranno ascoltare la musica da 17 altoparlanti, tre in più rispetto a prima, con due subwoofer e due amplificatori. La versione RWD avrà nove altoparlanti, un subwoofer e un amplificatore.

È stato aggiunto un microfono per migliorare la qualità delle chiamate. Le consegne della Model 3 aggiornata inizieranno alla fine di ottobre in Europa e Medio Oriente. La produzione dell’auto elettrica è già in corso presso la Gigafactory di Shanghai (Cina), che è il più grande produttore di auto elettriche del marchio e un centro globale per l’esportazione di auto Tesla.