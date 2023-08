Tesla costruirà un supercharger con drive-in e ristorante anni ’50

Una nuova esperienza futuristica di ricarica e intrattenimento per veicoli elettrici arriverà presto a Hollywood con il progetto “Diner and Drive-In Supercharger”. Si tratta della costruzione di un micro-universo che mira a offrire ai proprietari di auto di Tesla, e al grande pubblico, un’esperienza gastronomica e cinematografica mentre ricaricano i loro veicoli elettrici.

Elon Musk progetta un ristorante Tesla

La notizia arriva due anni dopo che Elon Musk aveva pubblicato su X, il nuovo nome di Twitter, quanto segue: “Presto ci sarà una nuova stazione Supercharger a Santa Monica. Spero che ci sia anche una tavola calda degli anni ’50 e i 100 migliori film. Grazie Città di Santa Monica”.

Secondo notizie che arrivano direttamente dagli Stati Uniti, Tesla avrebbe ottenuto l’approvazione dal Dipartimento per l’edilizia e la sicurezza di Los Angeles per poter realizzare un ” Diner and Drive-In Movie Supercharger ” a West Hollywood.

L’ubicazione è prevista al 7001 W. Santa Monica Boulevard e si prevede che il complesso conterrà 32 stand Supercharger, oltre a un ristorante in stile diner americano, posti a sedere sul tetto e due cinema con schermo gigante. Secondo quanto riferito, le domande per il progetto sono state presentate nel novembre 2022 e il piano è stato approvato all’inizio dell’estate, il 18 luglio.

Il design della stazione è stato presentato durante l’Investor Day della casa automobilistica, a marzo, insieme ad altre novità. È possibile vedere come la caffetteria sarà rivolta verso gli schermi cinematografici e che si caratterizzerà per il caratteristico rosso Tesla. Come sarà il ristorante Tesla non è ancora noto. Tuttavia, si dice che uno sguardo al progetto sia già stato concesso agli investitori dell’azienda. E lo studio di architettura Howard Models ha anche creato alcune visualizzazioni di come potrebbe apparire il progetto futuristico. Non si sa ancora quando il futuro ristorante Tesla aprirà le sue porte, o meglio i vialetti, ma sicuramente Elon Musk lo annuncerà quando sarà il momento.