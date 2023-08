Tesla Model Y: una crepa nella fusione anteriore preoccupa i proprietari

Tesla Model Y, il SUV elettrico del marchio californiano, sta facendo parlare di sé per un problema che riguarda la fusione anteriore, la parte della carrozzeria che unisce il telaio alle sospensioni anteriori. Si tratta di una crepa che si forma lungo la linea di giunzione tra i due elementi, e che potrebbe compromettere la tenuta e la sicurezza del veicolo. Il problema è stato segnalato da un proprietario di Model Y, che ha condiviso le foto della sua auto sui social network.

Proprietario di una Tesla Model Y mostra una preoccupante crepa nella fusione anteriore della sua auto

La crepa nella fusione anteriore della Model Y è stata notata da un utente di Reddit, che ha pubblicato le immagini della sua auto acquistata a marzo 2023. L’utente ha spiegato che si è accorto della crepa quando ha portato il crossover in officina e li è stato tolto il frunk anteriore. L’automobilista ha anche specificato che questa crepa non è stata causata da un urto o da un danno accidentale. L’utente ha anche affermato di aver portato l’auto in una officina di Tesla dove però gli sarebbe stato detto che si tratta di qualcosa di “normale”.

Tesla non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale sul problema della fusione anteriore della Model Y. Di recente la casa automobilistica di Elon Musk ha anche dichiarato di aver migliorato il processo produttivo della Model Y, introducendo dei controlli più rigorosi e delle tecniche più avanzate. Il problema della fusione anteriore della Model Y è uno dei tanti difetti di qualità che hanno afflitto le auto di Tesla negli ultimi anni, e che hanno danneggiato la reputazione e la fiducia del marchio.

Tesla ha infatti ottenuto dei risultati poco soddisfacenti nelle classifiche di qualità, come quella dell’istituto J.D. Power, dove si è piazzata all’ultimo posto tra i 33 costruttori considerati. Nonostante ciò, Tesla ha mantenuto la sua posizione di leader mondiale nelle vendite di auto elettriche per il quarto anno consecutivo nel 2022, grazie alla sua capacità di innovare e di attrarre i clienti.