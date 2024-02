Tesla Model 3 Performance: la nuova versione si mostra per la prima volta senza veli

Dopo aver lanciato sul mercato la nuova Model 3 Highland, Tesla ha deciso di escludere la variante Performance dai suoi listini. Tale scelta, benché non proclamata ufficialmente, ha generato un fermento di congetture e anticipazioni circa il lancio di una nuova versione sportiva da parte del marchio automobilistico americano. Una serie di foto spia pubblicate nelle ultime settimane ha progressivamente rafforzato l’ipotesi di un modello ad alte prestazioni in arrivo, culminando nelle recenti settimane con la divulgazione di scatti che mostrano il veicolo impegnato in diverse sessioni di test.

Tesla Model 3 Performance: svelata la versione aggiornata

La conferma è stata fornita da Desmond Wisley, un utente che su X (ex Twitter), ha condiviso dei video in cui si può ammirare la vettura senza veli. Le riprese, realizzate a Valencia, fanno presupporre che il nuovo modello di Tesla si trovasse lì per la registrazione di uno spot pubblicitario.

Dalle immagini emerge l’adozione di un kit estetico esclusivo per questo modello. La parte anteriore è impreziosita da un paraurti modificato, dotato di uno splitter evidente, mentre il posteriore si distingue per uno spoiler in carbonio e un nuovo diffusore. Il profilo del veicolo mette in luce nuovi cerchi in lega e pinze freno verniciate di rosso. Per quanto riguarda gli interni, la nuova versione Performance presenta sedili sportivi dedicati.

Un elemento importante risalta dal video: la presenza della targhetta “Ludicrous” sul retro, un omaggio alle straordinarie velocità delle astronavi nel film “Balle Spaziali” di Mel Brooks, dove “Ludicrous” indica una velocità superiore a quella della luce.

Ci si chiede dunque se Tesla intenderà battezzare la nuova Model 3 Performance con il nome “Ludicrous”. La risposta giungerà a breve, con il debutto della versione sportiva previsto per metà del 2024. Riguardo alle prestazioni, non sono ancora stati divulgati dettagli, ma ci si aspetta un netto miglioramento rispetto alla precedente Model 3 Performance. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale per scoprire tutti i dettagli. Intanto vi lasciamo ai video.