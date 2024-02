Tesla Cybertruck, un Dodge RAM distrutto dopo aver tamponato il pickup elettrico

Con le sue 3 tonnellate di peso, si è sempre parlato del Tesla Cybertruck descrivendolo come pericoloso a causa proprio del suo peso e della carrozzeria in acciaio inossidabile, una preoccupazione che potrebbe bloccare il suo arrivo nel mercato cinese e quelli europei. Dall’Europa e Cina, infatti, emergono preoccupazioni soprattutto per pedoni e ciclisti, che potrebbero farsi molto male in caso di incidente con questo “bestione”. Ma cosa succede quando è un altro veicolo a colpire il Cybertruck?

Un Dodge RAM tampona un Tesla Cybertruck: ecco com’è andata a finire

Un impatto con il Tesla Cybertruck risulta essere un’esperienza decisamente sgradita per gli altri veicoli “normali”. Lo può dimostrare un malcapitato guidatore di un Dodge RAM che ha impattato contro l’imponente veicolo della casa automobilistica di Elon Musk. Fortunatamente si tratta di un altro mezzo pesante, anche se non come il pickup elettrico. Dalle immagini dell’incidente emerge con evidenza che il Cybertruck ha subito danni minimi, a fronte di danni molto più importanti riportati dal Dodge RAM.

Il guidatore del RAM è stato distratto dal proprio telefono, risultando incapace di evitare la collisione con il Cybertruck di fronte. Tuttavia, ciò potrebbe non rappresentare il peggiore degli esiti. Infatti, pare che l’assicurazione del pick-up fosse scaduta, inaugurando per il proprietario del Cybertruck un complesso iter legale per la rivendicazione di un adeguato risarcimento. Nonostante i danni siano minimi, la riparazione del Cybertruck si prospetta alquanto costosa.

È doveroso ricordare che il Tesla Cybertruck è un’aggiunta recentissima al mercato automobilistico statunitense, lanciato il 30 novembre 2023. Il veicolo coinvolto nell’incidente ha percorso soltanto 724 km dall’acquisto. Si trattava dunque di un esemplare in condizioni pressoché immacolate, il che accentua la sfortuna dell’evento. Fortunatamente, i danni riportati sono stati lievi, ma ciò solleva preoccupazioni sulle conseguenze di potenziali collisioni con veicoli di dimensioni inferiori, come berline o city car.

Da questo si può evincere che la carrozzeria del Cybertruck non cede facilmente agli impatti, ma non si può dire lo stesso per ciò che riguarda le macchie di corrosione dopo giornate di pioggia.