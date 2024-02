Suono da brividi per le Tesla Model 3 e Model Y: arriva l’accessorio che mancava.

Mentre diversi marchi automobilistici si affidano a rinomate aziende audio per i loro sistemi di infotainment, Tesla ha sempre preferito sviluppare soluzioni proprietarie. Tuttavia, l’azienda texana non è sempre riuscita a raggiungere i livelli di eccellenza offerti da alcuni competitor nel segmento premium. Alpine, storico marchio specializzato nell’esperienza sonora, ha recentemente lanciato un impianto audio dedicato alle Model 3 e Model Y. Il sistema introdotto sul mercato promette di migliorare notevolmente il piacere dell’ascolto a bordo delle vetture della Casa, rendendola più competitiva con altri marchi di lusso. Ad esempio, Mercedes-Benz collabora con Burmester per un’acustica di alta gamma, mentre BMW si affida ad Harman Kardon. Bose è altresì uno stimato partner di varie realtà del settore, tra cui Porsche, Fiat, Hyundai Honda, Nissan e Mazda.

Alpine regala un suono da urlo alle Tesla Model 3 e Model Y: il viaggio non sarà mai più lo stesso

Date le competenze specialistiche in materia, gli operatori appena menzionati hanno un bagaglio di competenze impossibile da eguagliare dall’oggi al domani. Adesso, però, suona ben altra musica, in tutti i sensi. Nonostante la scelta di non stringere sodalizi con compagnie terze, Tesla ha, a onor del vero, sempre offerto delle soluzioni interessanti nella componentistica. Gli esemplari base a trazione posteriore dispongono di 11 speaker, mentre le Model 3 e Model Y Long Range e Performance ne contano ben 13 di buona qualità.

Il set realizzato da Alpine promette un salto in avanti. Il prezzo di 2.995 dollari negli Stati Uniti (circa 2.500 euro al tasso di cambio attuale) lo colloca nella fascia superiore del mercato. Nello specifico, Alpine ha dato vita a due differenti versioni del suo impianto sonoro per Tesla. Con le vetture fabbricate dal 2018 al 2021, nonché modelli del 2022 e successivi, è compatibile il kit da 11 speaker.

Le Tesla dotate di Premium Audio System sono equipaggiabili con un set da 13 speaker, ai quali vengono aggiunti 2 midrange posteriori da 4,0 pollici (80 W). Installabili nei centri specializzati in circa 3 ore, entrambi i sistemi consumano circa 1,6 km di autonomia all’ora se utilizzati al massimo volume. Al momento non è dato sapere se prima o poi saranno disponibili pure nel Vecchio Continente. Incrociamo le dita, in attesa di eventuali comunicazioni dalle parti.