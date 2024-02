Tesla fa chiarezza sulle macchie arancioni apparse sulla carrozzeria di alcuni Cybertruck

Nelle ultime settimane ci sono state diverse segnalazioni da parte dei proprietari del Tesla Cybertruck, i quali hanno notato l’emergere di macchie arancioni sulla carrozzeria dei loro pickup elettrici. Questo fenomeno ha sollevato non poche preoccupazioni tra i possessori del veicolo, suscitando dubbi sulla proclamata resistenza quasi invulnerabile di cui parlava Elon Musk. Nonostante le prime segnalazioni e polemiche nei forum di appassionati Tesla avessero suggerito la possibilità di corrosione, questa ipotesi è stata prontamente scartata dalla casa automobilistica americana.

Tesla fa chiarezza sulle macchie arancioni apparse su alcuni esemplari di Cybertruck

L’acciaio inossidabile utilizzato per il Cybertruck si distingue per la sua non suscettibilità alla ruggine tradizionale. Wes Morrill, ingegnere di Tesla, ha chiarito la situazione tramite un post su X (ex Twitter), sottolineando che le macchie arancioni rappresentano meramente contaminazioni superficiali. Queste possono essere eliminate con semplici detergenti domestici, come testimoniato successivamente da diversi utenti che hanno condiviso online le proprie esperienze positive.

Il fenomeno, rapidamente ribattezzato “rust-gate” sui social media, ha attirato l’attenzione di molti utenti, in seguito alle segnalazioni sulle piattaforme ufficiali del Cybertruck. La pronta e trasparente comunicazione di Tesla ha evidenziato l’attenzione dell’azienda nel preservare la fiducia dei clienti.

Si è poi sviluppato un dibattito riguardo alla manutenzione dei pannelli esterni del Cybertruck. Data l’assenza di protezioni tradizionali, come la semplice vernice, questi pannelli richiedono cure specifiche per prevenire danni. Tesla ha riconosciuto tale necessità mettendo a disposizione una pellicola protettiva per la carrozzeria. Questa soluzione, disponibile in vari colori, non solo salvaguarda l’aspetto estetico del veicolo ma offre anche opportunità di personalizzazione. Questa opzione ha però un costo: parliamo di $6.000 per i colori standard e $6.500 per i colori premium, inclusa l’installazione e il veicolo sostitutivo durante l’intervento.