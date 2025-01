Tesla, l’esposizione mediatica di Elon Musk può costare molto caro al marchio

Elon Musk non è mai stato il classico magnate discreto. Pur essendo considerato uno degli amministratori delegati più influenti della storia recente, la sua figura ha sempre suscitato reazioni contrastanti. Non solo è l’uomo più ricco del mondo, con un patrimonio che supera i 400 miliardi di dollari, ma è anche noto per le sue dichiarazioni provocatorie.

La sua capacità di trasformare in oro tutto ciò che tocca, da PayPal a Tesla e SpaceX, è indiscutibile. La crescente interferenza di Musk nella politica globale ha suscitato malcontento tra molti dei suoi follower. Già membro della cerchia di collaboratori di Donald Trump, Musk è stato incaricato di occuparsi dei tagli governativi, applicando il suo approccio imprenditoriale per ridurre al minimo le spese burocratiche. Questa posizione è stata una ricompensa da parte di Trump, che ha voluto premiare uno dei suoi principali investitori durante la campagna elettorale.

Molti clienti di Tesla non hanno apprezzato l’avvicinamento di Musk al partito repubblicano. Tuttavia, questa nuova normalità non è altro che la naturale proiezione politica di un imprenditore fuori dagli schemi convenzionali. La sua audacia è una parte fondamentale del suo successo.

Tesla ha gettato le basi per l’industria automobilistica del futuro, imponendo l’elettromobilità come nuova via da percorrere. Allo stesso modo, SpaceX ha rivoluzionato i viaggi spaziali, collaborando oggi con la NASA e progettando missioni verso Marte. Ma le azioni di Elon Musk fuori dall’ambito puramente “dirigenziale” potrebbero aver avuto delle conseguenze concrete.

Alcuni studi indicano una diminuzione dell’interesse per le auto elettriche, sia in Europa che negli Stati Uniti, nell’ultimo anno. In questo scenario, altre aziende, come Polestar, stanno cercando di approfittare della situazione. Il nuovo CEO di Polestar, Michael Lohscheller, ha rilasciato dichiarazioni forti in un’intervista a Bloomberg, definendo inaccettabile l’atteggiamento di Musk. Lohscheller, inoltre, ha invitato il suo team di vendita a rivolgersi a potenziali acquirenti di Tesla che potrebbero non voler essere associati al marchio o alla figura del suo CEO.