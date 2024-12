Elon Musk, il primo favore di Donald Trump a Tesla è stato già impacchettato

Il fondatore di Tesla, uno degli imprenditori più influenti e ricchi del mondo, sembra aver intrapreso una nuova strada nel panorama politico. Secondo fonti anonime riportate da Reuters, l’amministrazione Trump potrebbe presto esaudire una richiesta avanzata da Elon Musk, eliminando una regolamentazione che impone alle case automobilistiche di segnalare gli incidenti stradali legati ai sistemi di guida assistita o autonoma.

Questa richiesta, tutt’altro che improbabile, si inserisce nel contesto delle ultime innovazioni proposte da Musk, come il robotaxi Tesla Cybercab, che dovrebbe entrare in servizio negli Stati Uniti. L’imprenditore, che ha sostenuto fortemente la rielezione di Donald Trump con una donazione che supera i 250 milioni di dollari, ha anche ricevuto un incarico da parte dell’ex presidente per guidare un nuovo dipartimento dedicato all’efficienza del governo.

Musk ha da tempo criticato le normative che gravano sul settore dei veicoli autonomi e ha espresso il desiderio di vederne una semplificazione. In una recente comunicazione con gli investitori, ha definito il panorama normativo negli States come “una sofferenza incredibile”, auspicando un sistema federale che favorisca l’innovazione nell’automazione. Tra le modifiche desiderate, la più rilevante, appunto, riguarda l’eliminazione della normativa che obbliga le case automobilistiche e i produttori di tecnologie di guida automatizzata di livello SAE 2 a segnalare ogni incidente che coinvolga i loro sistemi nei 30 secondi precedenti l’impatto.

Questa legge, introdotta nel 2021 dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), ha lo scopo di raccogliere dati utili a monitorare la sicurezza dei veicoli autonomi, ma è (ovviamente) particolarmente criticata da Tesla. La casa americana sostiene che tali dati siano utilizzati in modo fuorviante, contribuendo a creare un’immagine negativa dei suoi veicoli.

Secondo quanto riportato da Reuters, Tesla ha registrato oltre 1.500 incidenti legati ai suoi sistemi di guida assistita, più di qualsiasi altro costruttore, ma questo potrebbe essere dovuto al fatto che l’azienda raccoglie dati in tempo reale e ha una flotta di veicoli più ampia. Nonostante ciò, alcuni incidenti gravi, come quello di una Tesla in modalità Autopilot che ha causato una vittima in Virginia, sono arrivati sotto la lente d’ingrandimento dell’NHTSA. Senza questi dati, avvertono esperti del settore, l’agenzia potrebbe perdere la capacità di identificare modelli di problematiche critiche relative alla sicurezza.