Tesla ha perso il primo posto in Europa

Tesla Model Y ha perso il primato in Europa dopo che le scarse vendite di luglio l’hanno portata fuori dalla Top 20 del mese. Così, la nuova auto più venduta nel Vecchio Continente è ancora una volta la Dacia Sandero, già con un vantaggio significativo al vertice. Al terzo posto, ma sempre più vicino ai primi, c’è la Volkswagen T-Roc. I dati provengono dalla società di consulenza DataForce.

Dopo la debacle della Model Y di luglio, Dacia Sandero ha ora più di 9.000 veicoli di vantaggio. Il forte calo della vettura di Tesla non è inaspettato: la società di Elon Musk ha l’abitudine di effettuare grandi consegne alla fine di ogni trimestre e poi rallentare all’inizio del successivo. Il quadro di luglio è simile a quello di gennaio e aprile, ma le aspettative erano che questa ciclicità si attenuasse con l’apertura della nuova Gigafactory nel Brandeburgo in Germania. Invece, a luglio, le vendite di Tesla sono state addirittura inferiori a quelle della cinese MG.

Il marchio, un tempo fiore all’occhiello dell’automobilismo britannico, è ora di proprietà di SAIC ed è utilizzato principalmente per le auto elettriche da esportazione del gruppo cinese. A luglio, MG può vantare una crescita annuale del 176 per cento in Europa. A proposito, Tesla ha una crescita ancora maggiore – 760 per cento. Tuttavia, non è sufficiente mantenere la Model Y al top.

Resta sullo sfondo l’eterna battaglia BMW-Mercedes nel segmento premium: lì l’inaspettato leader è Audi, grazie soprattutto alla compatta A3 Il mercato in Europa è cresciuto del 17 per cento a luglio, con diversi altri marchi a tre cifre ( Xpeng , Polestar, Smart, BYD, Nio, Lexus). Tra i principali player di mercato in grande crescita possono vantare Ford (29 per cento), Kia (22 per cento), BMW (20 per cento).

Il convincente leader di mercato rimane Volkswagen, con quasi 300.000 auto vendute più di Toyota. Audi arriva sorprendentemente al terzo posto, non solo davanti ai suoi tradizionali concorrenti Mercedes e BMW, ma anche davanti a marchi di massa come Renault e Peugeot. Insomma per Tesla una battuta d’arresto in Europa in questo 2023 che fino a questo momento aveva sempre sorriso alla casa automobilistica di Elon Musk.