Tesla: 50% di sconto per chi abita qui

La sfida è lanciata. Nei prossimi mesi la California potrebbe ritrovarsi a dover difendere il titolo di Stato americano numero per auto elettriche dal Colorado. Lo stesso Colorado che al momento ne conta appena 86 mila. Un “miracolo”, no? Eppure, gli indizi prefigurano questo scenario, date le ambizioni del governatore Jared Polis e della sua fidata squadra di collaboratori. L’amministrazione in carica è, infatti, dell’avviso che sia necessario promuovere la mobilità elettrica e per farlo ha intenzione di porre in pratica una serie di agevolazioni niente male, anche per le Tesla. Entro la fine del decennio le istituzioni locali puntano a raggiungere un totale di un milione di bev (fonte Colorado Radio Public News), ma per trasformare i sogni in realtà occorrono dei provvedimenti concreti.

Tesla: sconti del 50 per cento in questo Stato

Un nuovo rapporto paventa l’abbattimento del 50 per cento del costo di una Tesla Model 3, il cui listino scenderebbe, per i residenti, fino a 26.500 dollari (24.100 euro al cambio attuale) in caso di prima immatricolazione e fino a 11 mila dollari (10.200 euro) nel mercato dell’usato. Se il buon proposito andasse in porto i primi a fare i salti di gioia sarebbero, appunto, gli stessi cittadini. Molte famiglie non hanno, al giorno d’oggi, le condizioni economiche per acquistare una vettura del valore di una Tesla Model 3. Tuttavia, il discorso cambierebbe, qualora il piano di aiuti andasse in porto.

Il budget stanziato dal Governo si sommerebbe ai continui tagli ai listini operati dalla Tesla da inizio 2023. Nel corso di alcuni interventi ai microfoni, Musk ha prospettato un futuro dove i veicoli della Casa vengano messi in vendita al costo di produzione e sembra andare in quella direzione. Che poi ci riesce è un altro discorso, naturalmente, ma il fatto che l’idea venga presa in seria considerazione costituisce già un grande traguardo.

Tesla Model 3 a parte, l’azienda texana è reduce da un pesante addio: quello di Zachary Kirkhorn, il numero uno del dipartimento finanziario, che se ne andrà a fine anno. Il suo posto verrà presto dal 45enne Vaibhav Teneja, attuale chief accounting officer. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno, tanto da aver spiazzato lo stesso Kirkhorn, nonché gli operatori di Borsa. Che non approvano affatto la decisione: il considerevole calo delle azioni nel mercato azionario sa di bocciatura. Quale sia il motivo se lo chiedono tutti: forse la guerra dei prezzi? Soltanto le parti sarebbero in grado di porre chiarezza sulla vicenda.