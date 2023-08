Tesla: nasce la più grande rete elettrica negli USA

A furia di sentirlo ripetere ad Elon Musk ormai lo avevamo capito: Tesla è ben più di una “semplice” Casa automobilistica. Sebbene rimanga il core business della sua attività, la società ha ulteriori interessi da coltivare, così come dei progetti molto ambiziosi, riflesso della personalità vulcanica del ceo. La compagnia è attualmente impegnata nella realizzazione della maggiore centrale elettrica lungo gli Stati Uniti. Compiute le prove generali in California e Texas –rispettivamente luogo passato (Palo Alto) e presente della sede – è in atto l’espansione nel resto degli Stati federati.

Nella fattispecie, ha cominciato ad allargarsi nell’area nord-est, in Massachussetts, Connecticut e Rhode Island. Per dimostrarsi all’altezza del compito, Tesla fa affidamento sulle tecniche di più recente introduzione, vale a dire le Powerwall (a oggi più di 500 mila su scala internazionale) da far interagire tra di loro. Il sistema, sviluppato dalla stessa azienda, è in grado di accumulare energia, alla pari dei Solar Roof e di ulteriori impianti.

Il processo di immagazzinamento è stato provato sul campo, nel tentativo di stabilire se vi fosse o meno la convenienza a ricorrervi. Ebbene, le risposte ottenute hanno pienamente soddisfatto i piani alti, sotto ogni punto di vista. Data la portata ambiziosa del progetto, non era dato stabilire se l’idea avrebbe portato ai risultati sperati.

Tesla realizza la rete elettrica più grande negli USA

Adesso, però, i dubbi svaniscono in maniera definitiva, tanto da spingere ad ampliare gli orizzonti verso ulteriori territori. Musk ha in mente di creare un ecosistema energetico pulito e, step by step, sta riuscendo nel programma avviato. Nella parte nord-est Tesla ha dato vita al nuovo programma ConnectedSolutions, in partnership con EnergyHub, realtà specializzata nella gestione delle principali attività connessa ai servizi di vendita di energia elettrica e gas naturale.

I residenti hanno occasione di partecipare all’iniziativa indetta dalle parti attraverso l’iscrizione all’app Tesla. Tra i vantaggi garantiti vi è pure modo di mettere a segno un guadagno massimo di 1.500 dollari (circa 1.360 euro al tasso di cambio attuale) a seconda della quantità di energia venduta. I feedback iniziali dell’attività, avviata in California e, da qualche settimana, in Texas, ha fornito le risposte desiderate, pure in merito alla remunerazione degli utenti.

Nel corso dei suoi vent’anni di storia, celebrati proprio quest’anno, la Tesla ha guadagnato fama e adesso vanta un ruolo di spicco, negli Stati Uniti, nel comparto dei dispositivi stazionari per abitazioni private. I Powerwall 3 migliorano l’estetica e le prestazioni, oltre a facilitare l’installazione.