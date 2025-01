Tesla annuncia la data di lancio della Model Q: arriverà nel 2025

Durante la presentazione dei risultati finanziari del quarto trimestre 2024, Tesla ha fornito alcuni dettagli sui suoi piani relativi al 2025. Senza dubbio, l’annuncio più importante è stata la conferma del lancio di nuovi modelli più accessibili nel primo semestre del 2025. La notizia arriva dopo un 2024 drammatico per la casa automobilistica, che ha visto calare le vendite per la prima volta in 10 anni.

Tesla annuncia l’arrivo di nuovi veicoli elettrici economici: tra queste c’è la Model Q

Il calo delle vendite a livello globale ha inevitabilmente influenzato i guadagni: l’azienda ha registrato ricavi per 25,7 miliardi di dollari nel quarto trimestre, ben al di sotto delle aspettative di Wall Street di 27,2 miliardi di dollari. Anche l’utile netto è sceso del 71% a 2,32 miliardi di dollari. Per invertire questa tendenza, sarà fondamentale l’arrivo di nuove proposte economiche. È qui che entrano in gioco i nuovi veicoli elettrici “economici” sui quali l’azienda sta lavorando da tempo.

“I piani per i nuovi veicoli, inclusi i modelli più accessibili, proseguono con l’inizio della produzione previsto nella prima metà del 2025. Questi utilizzeranno elementi provenienti dalla piattaforma di nuova generazione, così come altri delle nostre piattaforme attuali, e saranno prodotti sulle stesse linee di produzione della nostra attuale gamma di veicoli”. Con queste parole, praticamente identiche a quelle utilizzate l’anno scorso in riferimento ai futuri modelli entry-level, Tesla ha confermato il loro imminente lancio.

Secondo un rapporto pubblicato poche settimane fa dai media cinesi, uno dei nuovi veicoli elettrici economici di Tesla prenderà il nome di Model Q, con un prezzo di circa 37.500 dollari. Una differenza a dir poco misera, rispetto ai 40.630 dollari richiesti dall’azienda negli Stati Uniti per la Model 3 RWD prima di rimuoverla dalla gamma lo scorso ottobre.

Travis Axelrod, responsabile delle relazioni con gli investitori di Tesla, ha confermato l’esistenza del progetto durante una conferenza per l’Autonomous Driving Day di Deutsche Bank. Sebbene la nuova Model Q manterrà la piattaforma attuale di Model 3 e Model Y, includerà alcune soluzioni prese dal Cybercab, il veicolo totalmente a guida autonoma che debutterà nel 2026, per ridurre i costi. Presto, dunque, potrebbero arrivare delle novità in merito alla nuova Model Q. Nel frattempo, l’azienda spinge sulla nuova Model Y Juniper, con consegne previste in Italia a partire da marzo 2025.