Tesla aggiorna il Cybertruck: focus su sicurezza e ricarica

Le prime consegne del Tesla Cybertruck a novembre 2023 hanno portato con sé i primi aggiornamenti software over-the-air (OTA). Per coloro che non fossero familiari con questa terminologia, si fa riferimento al rilascio degli update via etere. In tal modo, non occorre recarsi fisicamente presso un’officina approvata dal Costruttore. Si tratta di un notevole risparmio di tempo, frutto dell’innovazione tecnologica che coinvolge praticamente ogni settore. Tuttavia, il sistema è ben lontano dall’essere infallibile. I miglioramenti risultano marginali e manca l’Autopilot, il sistema di “guida autonoma” fiore all’occhiello della compagine texana, disponibile soltanto per i modelli in dotazione ai suoi dipendenti.

Miglioramenti software per il Tesla Cybertruck: guida più sicura e ricarica ottimizzata

Con l’aggiornamento 2024.2.3, il pick-up presenta dei miglioramenti all’algoritmo di pre-condizionamento della batteria per una ricarica più efficiente. Il comportamento su differenti superfici stradali viene ottimizzato, attraverso un assetto reattivo e coerente. Inoltre, cresce il comfort assicurato dalle modalità Sport e Custom Ride & Handling, mentre diminuiscono il boccheggio e il rollio nella configurazione Off-Road.

A livello di funzionalità, il Tesla Cybertruck compie un interessante passo in avanti. Si aggiunge, tanto per cominciare, Apple Podcast e i suoi controlli sono personalizzati. In caso di incidente con airbag attivati, partono in automatico le chiamate al 911. Per quanto riguarda gli angoli ciechi, da adesso in avanti vigilerà una telecamera automatica e, durante le soste, sarà possibile ingannare l’attesa mediante il gioco Castle Doombad.

Tuttavia, il “pezzo pregiato”, costituito dall’Autopilot, ordinato da parecchi clienti, continua a farsi desiderare. Gli acquirenti del pacchetto Full Self-Driving (FSD) sono costretti a pazientare. Attualmente, l’azienda di Elon Musk sta sviluppando la versione beta 12 del FSD, in fase di test con i lavoratori. Il rilascio dovrebbe avvenire nel corso del 2024, una volta ottenute le risposte auspicabili alla prova sul campo. Non è chiaro se sarà lo stesso adottato dal Tesla Cybertruck o se il pick-up avveniristico riceverà aggiornamenti specifici nei mesi a venire.

Un’accelerazione sarebbe cosa gradita, anche perché le rivali lavorano sodo. Con proposte come il Rivian R1T e il Ford F-150 Lightning già in possesso di funzionalità avanzate, sarebbe anche ora di dare il benvenuto all’Autopilot, altrimenti la posizione di forza rischia di venir meno.

Intanto, ricordiamo che la vettura non è stata omologata per la circolazione in Europa. E mica appare così scontato, tenuto conto della temuta pericolosità, qualora rimanga coinvolta in incidenti con ciclisti e pedoni. Le dimensioni spigolose, tratto distintivo del veicolo (e fortemente desiderate da Musk), si stanno rivelando un punto di debolezza.