Tesla Cybertruck in versione nera, un’opera per l’Art Basel di Miami

Non è la prima volta che lo vediamo completamente in nero, ma stavolta il puck-up di Tesla è pronto per presenziare a un evento artistico di primo livello. Il Cybertruck arriva all’Art Basel di Miami rivestito di oscurità e potenza. Una versione dark di un carrarmato che sta facendo tanto parlare di sè da quando è stato presentato.

Il fascino del dark

Tesla continua a insistere sulla sicurezza offerta dall’acciaio inossidabile che riveste la carrozzeria del Cybertruck. Ma scommettiamo che molti di coloro che spenderanno centinaia di migliaia di euro per accaparrarselo non si fidano e provvederanno a rivestire il mostro con cura quando lo avranno messo a riposo nel parcheggio. Un’azienda di Deerfield Beach, in Florida, ha già confezionato uno dei primi Cybertruck in preparazione per un pop-up Tesla all’evento Art Basel a Miami e ha pensato bene di effettuare un rivestimento alquanto originale, ossia rivestire il pick-up completamente di nero.

L’idea è venuta alla nota Von Wraps e Design, azienda della Florida che appunto si occupa di questo genere di “magie”. A dire il vero, non è la prima volta che il Cybetruck appare in questa colorazione dark, visto che il capo progettista di Tesla, Franz von Holzhausen, ha guidato un esemplare nero simile a un evento Cars & Coffee a Santa Monica il mese scorso. In sostanza, ciò che l’azienda ha fatto è stata quella di effettuare una pellicola di colore nero opaco su tutta la carrozzeria del bolide. I pannelli completamente piatti della vettura facilitano enormemente questo lavoro, rispetto a una normale auto.

Cybertruck, un nuovo look

Il lavoro degli esperti non si è limitato ad applicare tale pellicola, ma ha deciso di impreziosire l’opera con un tocco di classe aggiuntivo, ossia una decalcomania blu e rosa brillante applicata sul portellone posteriore con la scritta Cybertruck. Insomma, un lavoro di fino che verrà ufficialmente presentato all’evento di cui sopra e che scommettiamo farà stropicciare gli occhi a tutti coloro che vi presenzieranno. E perché no, magari farà venire in mente a Tesla di proporre una versione alternativa con tale colorazione come variante. Ricordiamo che i preordini sono già partiti e che è possibile avere il mostro targato Tesla in consegna già entro la fine dell’anno per i 1000 esemplari denominati Foundation.