Perché le Tesla Model 3 stanno perdendo valore nell’usato

Dopo le vendite del terzo trimestre inferiori alle aspettative, Tesla ha ridotto i prezzi sulla Model 3, sia i modelli nuovi che usati. Per effetto di questa politica, il prezzo di un veicolo nuovo nel mese di dicembre si è attestato a 38.990 dollari, cui devono essere tolti i 7500 dollari del credito d’imposta federale. Mentre per i modelli usati il prezzo di vendita medio si attesta in questo fine anno a 32mila dollari, destinato però a calare nel nuovo anno.

Uno dei problemi per chi ha una Model 3 è rappresentato dal fatto che quando ne esce una nuova e migliorata, si verifica una vera e propria migrazione di massa, come accade per gli smartphone. Tutti vogliono il nuovo modello e quelli vecchi sono destinati a perdere valore più o meno rapidamente. Il rifacimento che è stato messo in campo in vista del nuovo anno ha provocato la stessa dinamica.

Non a caso nel terzo trimestre le consegne di Model si sono fermate a quota 435.059, rispetto alle 466.140 di quello precedente. Se in termini assoluti non è un dato particolarmente negativo, occorre tenere presente che il terzo e il quarto trimestre sono tradizionalmente i periodi dell’anno in cui si vendono più veicoli. A favorire questa dinamica la vicinanza delle feste natalizie che, a quanto sembra, riescono a esaltare l’animo consumistico anche degli utenti stradali. Resta da capire se anche quest’anno sarà così. considerata la brusca frenata del mercato.

Con le auto elettriche la perdita di valore è ancora più pronunciata

Se Tesla abbassa il prezzo della nuova Model 3 è sicuramente una buona notizia per i consumatori intenzionati ad acquistarne una. Al tempo stesso, però, vanno a rimetterci tutti coloro che una Model 3 l’hanno già acquistata. Il prezzo del proprio veicolo, infatti, perde ulteriormente terreno. Al danno si aggiunge poi la beffa, derivante dal fatto che loro la vettura l’hanno già comprata ad un prezzo superiore a quello nuovo.

Al tempo stesso, però, questo comportamento rischia di ripercuotersi in maniera molto significativa sui comportamenti degli stessi consumatori. Molti di loro, infatti, potrebbero pensare che non c’è alcuna convenienza nel l’acquistare ora una vettura che magari tra qualche mese potrebbe essere offerta a prezzi sensibilmente inferiori.

Senza contare un ulteriore problema: le vetture elettriche si svalutano molto più rapidamente di quelle tradizionali. Il vecchio detto in base al quale non appena il cliente esce dal parcheggio del concessionario il suo veicolo appena acquistato inizia a svalutarsi è tanto più vero per i modelli green. Si tratta di una dinamica che non riguarda solo Tesla, ma l’intero comparto green.

Una dinamica che potrebbe evidenziarsi ancora di più nel corso dei prossimi mesi. Molti siti web in cui si vendono modelli di seconda mano, vedono un gran numero di Tesla Model 3 in vendita. Una domanda così abbondante non può che ripercuotersi sul prezzo. Chi intende vendere al più presto, infatti, è obbligato ad abbassare le proprie pretese.

Tesla, con il nuovo anno l’imposta di credito federale si dimezza

Quanto abbiamo detto, sembra destinato a ripercuotersi con forza sulle vendite di Tesla. Anche perché a partire dal primo giorno di gennaio del nuovo anno le versioni Tesla Model 3 RWD e Long-Range non potranno più beneficiare dell’intero credito d’imposta di 7.500 dollari. Con il dimezzamento in questione verrà a diminuire il risparmio di cui possono godere gli acquirenti, aprendo un nuovo potenziale fronte di difficoltà.

Il cambio in questione è un lascito del cambiamento delle linee guida rilasciate dal governo sulla vendita di veicoli elettrici. Sono gli stessi esperti, peraltro, a ricordare che se anche non riguarderà il mercato dell’usato, questo mutamento non avrà alcun potere benefico sui veicoli di seconda mano. Il motivo è da ricercare proprio nel fatto che alla luce delle dinamiche di mercato la casa californiana sarà impossibilitata a presentare la sua berlina come un’opzione conveniente.

Una serie di considerazioni che devono comunque misurarsi con i dati di vendita dei prossimi mesi. La politica adottata dalla società di Elon Musk, però, non sembra in effetti la migliore per convincere i consumatori a correre a prenotare le nuove Model 3.