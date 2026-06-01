Suzuki Jimny, un designer Ford ha ripensato l’icona dell’off-road “tascabile”

Il Suzuki Jimny è uno di quei rari casi in cui il tempo sembra girare al contrario. Mentre il mondo insegue l’aerodinamica, l’efficienza e i software che si aggiornano da soli, lui è rimasto lì, boxy, rumoroso, capace di andare dove gli altri non osano. Le normative europee sulle emissioni, però, non fanno sconti al fascino vintage, e la presenza del piccolo 4×4 giapponese sul Vecchio Continente è diventata sempre più ridotta. Suzuki non ha ancora mostrato le carte per il successore.

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Christopher Giroux, designer di casa Ford, ha tirato fuori dal cassetto della fantasia un render che con il Jimny attuale condivide forse solo il nome e l’anima off-road. Il risultato è qualcosa che si collocherebbe più comodamente su un set di un film di fantascienza che su un sentiero di montagna. Geometrie nette, superfici pulite, fari LED sottilissimi e un posteriore che ripete l’approccio minimalista.

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A farla da padrone, però, sono le ruote. Enormi, tassellate, abbinate a passaruota muscolosi rivestiti di plastica grezza, l’unico elemento che strizza ancora l’occhio alla tradizione. Il dettaglio più scenografico, e forse più divisivo, sono le strisce LED turchesi integrate nei passaruota stessi, una scelta che toglie ogni residuo dubbio sull’intenzione del progetto.

L’idea più originale riguarda la carrozzeria modulare. Giroux immagina di poter rimuovere il tetto posteriore e i finestrini laterali, trasformando il tutto in una sorta di pick-up compatto, base ideale per una tenda da tetto o qualsiasi altra velleità adventure. Dati tecnici? Nessuno, trattandosi di un esercizio creativo. Ma con due motori elettrici e trazione integrale il copione si scriverebbe da solo.

Suzuki, nel frattempo, mantiene il silenzio. Le poche indiscrezioni disponibili parlano di un nuovo Jimny entro la fine del decennio, probabilmente compatibile con gli e-fuel. Niente elettrico ufficiale all’orizzonte, almeno per ora. Questo render resta quindi quello che è: uno spunto, una provocazione visiva, un modo per chiedersi fino a che punto un’icona possa cambiare pelle.