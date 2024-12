SUV elettrici a confronto: chi tra questi mantiene le promesse sull’autonomia?

I dati sull’autonomia delle auto elettriche devono sempre essere presi con le pinze, poiché possono cambiare molto in base all’uso che il conducente ne farà, anche se non si tratta dell’unico fattore. Ad esempio, su percorsi urbani i consumi migliorano drasticamente. Al contrario, quando si viaggia in autostrada, il consumo aumenterà e l’autonomia ne risentirà. Dunque, l’efficienza è un fattore fondamentale per le auto a zero emissioni. Ma quali sono le migliori? Diversi SUV elettrici sono stati confrontati per decretare qual è il migliore sotto questo aspetto.

Quale di questi SUV elettrici si avvicina di più all’autonomia dichiarata dal produttore?

CarWow ha messo a confronto sei SUV elettrici. Tra questi ci sono: Tesla Model Y, Ford Explorer EV, Porsche Macan, Audi Q4 E-Tron, KIA EV6 e Polestar 4. Tutti testati in condizioni identiche, sullo stesso percorso, lo stesso giorno e con lo stesso clima. Dunque velocità autostradale e climatizzazione impostata a 20°C, agendo in modo simile a come farebbe un conducente abituale.

L’unico SUV prodotto in Cina, il Polestar 4, è stato quello che ha completato più chilometri durante il test, anche se non è stato il più efficiente di tutti. Proprio i due SUV con le batterie più grandi hanno presentato i migliori risultati: il citato Polestar 4, con 94 kWh, e il Porsche Macan, con 95 kWh. Il Polestar è riuscito a completare 535 chilometri con una carica completa, percorrendo il 90% dell’autonomia dichiarata, mentre il SUV tedesco ha percorso 511 chilometri, ovvero l’82% dell’autonomia rispetto a quella dichiarata dal costruttore.

Conclude il podio la Tesla Model Y, la più “vecchia” dei sei partecipanti: con la sua batteria da 75 kWh è riuscita a percorrere 473 chilometri, il 79% dell’autonomia rispetto a quanto dichiarato, registrando però il miglior consumo di tutti: 6.1 chilometri per ogni kWh (5.6 km/kWh nel caso del Polestar e della Porsche).

Il Ford Explorer EV (82 kWh di batteria), che si è fermato a 468 chilometri, è arrivato quarto. In quinta e sesta posizione si sono classificati la KIA EV6, che ha percorso 450 chilometri nella sua versione con batteria da 80 kWh, e l’Audi Q4 E-Tron, che ha raggiunto i 431 chilometri con la sua batteria da 77,4 kWh.