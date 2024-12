Subaru è il miglior marchio mondiale, secondo Consumer Reports

Subaru vede derivare la sua notorietà dal fatto di dotare le sue auto di trazione integrale e motori a cilindri contrapposti o boxer. Nel corso degli ultimi anni ha dotato anche la sua gamma di Suv, tra cui spiccano il Forester e il Crosstreck, di affidabili motorizzazioni ibride. Una scelta estremamente saggia, considerato il cataclisma in atto sul mercato delle auto elettriche. Tale da portare in dote un ambito riconoscimento, quello di miglior marchio al momento esistente a livello mondiale.

A conferirglielo Consumer Reports, prestigiosa associazione dei consumatori degli Stati Uniti, che ogni dodici mesi pubblica una duplice classifica: quella per le case più affidabili e per la migliore di esse, per la quale tiene in conto non solo l’affidabilità dei modelli, ma anche la loro sicurezza, il costo dei manutenzione e il livello di soddisfazione del cliente. In entrambe la graduatorie è Subaru a prevalere. Una classifica che è guardata con molta attenzione dall’opinione pubblica proprio perché redatta da coloro che, in fondo i modelli prodotti devono acquistarli.

Consumer Reports non ha dubbi: Subaru è la migliore casa automobilistica al mondo

Secondo l’organizzazione americana dei consumator Consumer Reports, Subaru è la casa automobilistica migliore, oltre che la più affidabile. Il produttore giapponese supera infatti in affidabilità Toyota e Lexus, ovvero le aziende che ormai da molti anni erano solite occupare i primi due posti di questa particolare graduatoria.

Da sottolineare anche il vero e proprio dominio esercitato dall’automotive giapponese. in questo particolare ambito. Dietro i tre marchi elencati, infatti, se ne piazzano altri tre del Sol Levante, ovvero Honda, Acura, la marca creata appositamente per il mercato nordamericano dalla stessa Honda, e Mazda. Un dato tale da testimoniare l’attenzione che le case nipponiche sono solite riservare a questo aspetto.

A commentare il risultato è stato Steven Elek, specialista di Consumer Reports delegato all’analisi dei dati su cui si basa la classifica. È lui, infatti, a sottolineare il motivo su cui si basa la bontà dei prodotti della casa nipponica, con queste parole: “I modelli Subaru, anche i loro SUV ibridi, condividono molte parti di comprovata affidabilità, il che significa che quando la casa riprogetta un veicolo, può apportare meno modifiche e offrire sempre parti affidabili. Il che va a ridurre il rischio che possano verificarsi problemi.” Una dote sicuramente apprezzata dai consumatori, considerati i costi collegati alla sostituzione di componenti in un veicolo.

Toyota e BMW sono rimaste spiazzate

Occorre sottolineare un altro dato di un certo rilievo, quello legato al fatto che Toyota possiede il 20% delle azioni di Subaru, a seguito di un’operazione risalente al 2019. Le due case giapponesi hanno quindi provveduto a sviluppare alcuni modelli in collaborazione. A partire dalla Toyota BZ4x o la Subaru Solterra, che rappresentano in pratica lo stesso SUV elettrico, anche se commercializzato con due marchi diversi.

Oltre a Toyota, ad essere sorpassato da Subaru è un altro punto di riferimento dell’industria automobilistica globale, ovvero BMW. Un dato ancora più rilevante alla luce del fatto che rispetto alla classifica relativa al miglior marchio mondiale dello scorso anno, non ci sono mutamenti di nomi nelle prime cinque posizioni. La Top Five, però, vede appunto il sorpasso di Subaru, prima al secondo posto rispetto alla casa tedesca. Mentre le altre tre piazze sono spartite da Lexus, Porsche e Honda.

Un sorpasso avvenuto per un solo punto, tale da testimoniare il grande equilibrio che regna nelle prime piazze della classifica di Consumer Reports. Un mutamento il quale è reso ancora più significativo dal fatto che la casa di Stoccarda deteneva il primato da due anni. Nel futuro dovrà quindi dare vita ad un salto qualitativo se vorrà riconquistare un primato che, da parte sua, Subaru sembra intenzionata a non mollare. La concorrenza è avvisata.