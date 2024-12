General Motors pianifica l’espansione in Europa senza “tentare la fortuna”

Negli ultimi anni, General Motors ha intrapreso un percorso di trasformazione significativo. Dopo aver abbandonato il mercato europeo senza fornire una data certa per un eventuale ritorno, l’azienda americana ha scelto di rientrare nel Vecchio Continente con una strategia basata esclusivamente su veicoli elettrici.

Questo ambizioso progetto ha iniziato a prendere forma circa due anni fa. Oggi General Motors è ufficialmente tornata a operare in Europa. Il rilancio è avvenuto attraverso il marchio Cadillac, che già dispone di una gamma di modelli a emissioni zero negli Stati Uniti. Attualmente, però, Cadillac commercializza un solo veicolo in Europa, disponibile in mercati come Germania, Francia, Svizzera e Svezia.

Nonostante questa limitazione, i risultati potrebbero definirsi promettenti. Nel solo mese di ottobre, Cadillac ha venduto 167 unità, un traguardo significativo considerando che si tratta di un unico modello, il Cadillac Lyriq.

Quello proposto da General Motors è un SUV completamente elettrico che si distingue per prestazioni e autonomia. Grazie a una batteria da 102 kWh, offre fino a 690 chilometri di percorrenza nella percorrenza urbana. Il motore eroga una potenza massima di 530 CV e 610 Nm di coppia, consentendo al SUV di raggiungere i 210 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi. Il prezzo di partenza, almeno in Francia, è fissato a 81.100 euro, posizionandolo tra i grandi SUV premium di fascia alta.

Nonostante l’agguerrita concorrenza, General Motors è determinata a consolidare la propria presenza. Pere Brugal, presidente di GM Europe, ha dichiarato che l’obiettivo dell’azienda è conquistare il cuore e la fiducia dei clienti europei. “Non siamo qui per tentare la fortuna, ma per restare a lungo” ha affermato, sottolineando il potenziale di crescita del marchio. “Ma bisogna fare bene”, conclude il manager.

L’investimento per il ritorno di Cadillac in Europa è stato significativo: 35 miliardi di dollari destinati allo sviluppo di tecnologie avanzate. Mentre il Lyriq rappresenta attualmente l’unica opzione disponibile, il prossimo modello in arrivo sarà il Cadillac Optiq, un SUV più compatto ed economico, pensato per ampliare ulteriormente l’offerta.

Oltre a Cadillac, General Motors sta valutando di introdurre anche i veicoli elettrici Chevrolet, che potrebbero conquistare il pubblico grazie a prezzi più accessibili. Tra i mercati in espansione, la Spagna è tra i candidati principali per accogliere i nuovi modelli. Per l’Italia, invece, c’è ancora tempo e, forse, ce ne sarà per un bel po’.