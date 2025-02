SoundHound AI offre assistenti vocali “modellabili” sull’identità del produttore automobilistico

L’azienda leader nel campo dell’intelligenza artificiale vocale, ha annunciato il lancio di “Brand Personalities”, una nuova funzionalità pensata per il suo assistente vocale SoundHound Chat AI Automotive. Questa innovazione segna un passo avanti nel mondo dell’automotive, offrendo per la prima volta assistenti vocali personalizzabili, capaci di adattarsi all’identità di ogni casa automobilistica.

L’obiettivo è migliorare l’esperienza di guida e rafforzare la fedeltà al marchio per i produttori di veicoli (OEM). Con Brand Personalities, le case automobilistiche possono modulare il carattere del loro assistente vocale, personalizzando tono di voce, stile comunicativo e livello di vivacità. I produttori possono scegliere tra profili predefiniti o creare un assistente su misura per il loro brand, fino a introdurre versioni stagionali per campagne specifiche.

Grazie alla flessibilità del software di SoundHound, è anche possibile associare voci e personalità diverse a specifici modelli o sottomarche: un’auto sportiva potrà avere un assistente energico e dinamico, mentre una vettura familiare offrirà un’interazione più rassicurante e amichevole.

Questa nuova tecnologia si basa sulle capacità avanzate dell’assistente vocale SoundHound Chat AI Automotive, che combina intelligenza artificiale generativa con funzionalità in tempo reale, come navigazione, informazioni meteo e aggiornamenti sui voli.

L’introduzione di Brand Personalities offre una serie di vantaggi strategici per le case automobilistiche. Ogni OEM può creare un assistente vocale che rispecchi la propria filosofia e il proprio stile, offrendo interazioni uniche e riconoscibili. Le aziende con più brand nel proprio portafoglio possono distinguere chiaramente ogni marchio, pur utilizzando la stessa infrastruttura tecnologica. La voce dell’assistente può variare a seconda del tipo di veicolo, rendendo l’esperienza più coerente con le esigenze del guidatore. Il tono e il linguaggio dell’assistente possono essere ottimizzati in base alle preferenze culturali e regionali.

Per i conducenti, Brand Personalities si traduce in un’esperienza a bordo più coinvolgente e familiare, contribuendo a rafforzare la fiducia nella tecnologia e nel brand automobilistico. “Mentre le case automobilistiche cercano nuove strade per distinguersi nel mercato, SoundHound ha sviluppato Brand Personalities per portare l’esperienza di guida a un livello superiore, dando ai brand il pieno controllo sulle interazioni con i propri clienti”, ha dichiarato Michael Zagorsek, COO di SoundHound AI. “Questa innovazione non è solo una funzionalità aggiuntiva, ma un’esperienza su misura che rafforza il legame tra automobilisti e marchi, costruendo una fedeltà duratura”.