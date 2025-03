Smart ForTwo, la city car più amata di sempre si rinnova: ecco cosa aspettarsi

La piccola Smart ForTwo ha ufficialmente lasciato la catena di montaggio a marzo 2024, mandando in crisi nostalgica tutti gli automobilisti che in oltre 25 anni l’hanno amata. Nata da un’idea geniale di un dipendente Mercedes, questa microcar è stata la regina delle città, capace di infilarsi ovunque e parcheggiare dove nessun altro poteva.

Prima 2,5 metri, poi 2,7 metri, è rimasta sempre un concentrato di praticità e innovazione. Ma con la nuova gamma Smart, il pubblico ha cominciato a sentire la mancanza della vera ForTwo. Adesso, però, c’è una buona notizia: i vertici di Smart GmbH, oggi sotto l’egida della joint venture tra Mercedes e Geely, vogliono riportare in vita l’icona della mobilità urbana. E non sarà una semplice operazione nostalgia. La nuova ForTwo sarà 100% elettrica, ma con un DNA fedele all’originale, parola di Dirk Adelmann, CEO di Smart Europa.

Nel mondo delle city car in formato mini, il segmento A sta vivendo una nuova giovinezza, grazie a modelli come la FIAT Topolino, che possono essere guidati già a 14 anni. Quale sarebbe un problema non da poco per una ForTwo elettrica? Prezzo alto e hype per le auto elettriche in calo. Su questo, Kai Sieber, responsabile del design Smart, assicura: la ForTwo è il cuore pulsante del marchio e tornerà con uno stile rivoluzionario.

Mentre molti marchi, come ha fatto Renault con la nuova R5 e R4, puntano su un look retrò, Smart potrebbe andare in tutt’altra direzione, riprendendo le linee dei modelli #1, #3 e #5. Il progetto prevede ruote agli estremi della carrozzeria, per massimizzare lo spazio, gruppi ottici uniti da una barra luminosa per un look ultra-moderno, lunotto posteriore verticale e tetto alto per un’abitabilità migliorata.

Gli interni high-tech, sempre per due passeggeri, e un’autonomia superiore rispetto al vecchio modello potrebbero rappresentare una chiave di volta. Inoltre, la nuova Smart ForTwo potrebbe chiamarsi semplicemente #2, in linea con la nomenclatura della gamma attuale. Dove verrà prodotta e su quale piattaforma è ancora un mistero, ma Smart sta cercando un partner per abbattere i costi e rendere la vettura più accessibile.

Non c’è ancora una data di lancio, ma l’idea è di svelare il concept nei prossimi due anni. Con un +7% nelle vendite del 2024 (130.000 unità), Smart vuole espandersi in 10 nuovi mercati nel 2025. Il futuro di ForTwo (o #2?), dunque, si fa sempre più interessante.