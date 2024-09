Smart #5, autonomia e ricarica per un veicolo dalla grande versatilità

È la Smart più grande di sempre e dopo le anticipazioni del concept, le prime informazioni tecniche e gli accessori con cui personalizzarla, è ora di conoscere più da vicino la versione ufficiale della nuova Smart #5.

Le caratteristiche ufficiali della nuova Smart #5

La Smart #5 è un crossover dalle forme squadrate lungo 4,71 metri e un passo di 2,90 metri prevedendo sbalzi anteriori e posteriori particolarmente ridotti. Esteticamente le linee squadrate si uniscono al tetto in vetro dal design “sospeso”, le porte senza cornice e i fari dalle linee orizzontali e verticali. Con la Smart #1 e la Smart #3 la Smart #5 condivide il logo sul montante D e gli specchietti bicolore (da scegliere in base all’allestimento). Il nuovo crossover prevede cerchi in lega aerodinamici con pneumatici molto grandi e delle barre portatutto poste sopra il tetto.

Tra gli aspetti interessanti di questo modello c’è la sua capienza: il vano di carico posteriore arriva fino a 1.530 litri anche grazie alla presenza di ben 34 vani di stoccaggio. È disponibile anche una Summit Edition che aggiunge una barra luminosa sul tetto, le protezioni per il sottoscocca, il gancio di traino elettrico, il portapacchi, la scala laterale, la borsa e i gradini laterali.

L’abitacolo della Smart #5 è all’insegna della modernità e della spaziosità nel quale trovano posto sedili “zeo-gravity” reclinabili fino a 121° con rivestimenti in pelle e dotato di curtain airbag a V, cuscion airbag e cinture di sicurezza integrate nello schienale. I sedili posteriori, invece, sono sempre in pelle, regolabili elettricamente, riscaldabili, con LED aeronautiche per la lettura e la presenza del parasole elettrico. Questi sedili possono essere congiurati come un letto singolo, king-size o queen-size.

Una volta entrati nell’abitacolo la Smart #5 accoglie i passeggeri con un sistema di illuminazione ambientale da 256 colori che è gestibile tramite il sistema di entertainment che può essere abbinato all’impianto audio con 20 altoparlanti (e uno portatile) Sennheiser Signature Sound System. Per quel che riguarda la tecnologia la Smart #5 prevede un display head-up da 25,6” a realtà aumentata con quadro strumenti LCD Ultra HD da 10,3” a colori e due display da 12” Amoled 2.5K. Anche considerando l’ampia dotazione tecnologica è previsto un processore AMD V2000.

Dal punto di vista meccanico, invece, la Smart #5 è basata sulla piattaforma a 800 V che può ospitare pacchi batterie fino a 100 kWh. La ricarica è ultra-rapida (4C) che consente in 15 minuti di ripristinare fino al 70% dell’autonomia. L’autonomia raggiunge (almeno sulla carta) i 740 km di autonomia (standard cinese CLTC). Sono disponibili diverse modalità di guida (tra cui Sand, Snow, Rock, Mud e Adaptive). Nel bagagliaio è inoltre presente una presa di corrente da 220 V per rendere ogni esperienza di viaggio comoda e piacevole e che fa sospettare che la Smart #5 preveda la ricarica bidirezionale.

Presentata ufficialmente in Australia a Byron Bay non sono stati ancora svelati i prezzi e gli allestimenti della Smart #5 per il mercato italiano sul quale arriverà comunque non prima del prossimo anno.