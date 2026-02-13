Skoda trasforma la ricarica elettrica in qualcosa di sopportabile

Skoda ha appena trasformato le sue elettriche Enyaq ed Elroq in vere e proprie sale giochi su ruote. Mentre le altre case automobilistiche si arrovellano sul prossimo millesimo di coefficiente aerodinamico, il marchio ceco ha deciso che l’intrattenimento a bordo conta quanto l’autonomia. E forse hanno ragione.

Advertisement

L’aggiornamento software porta con sé AirConsole, una piattaforma di gaming cloud sviluppata da N-Dream che trasforma il display dell’infotainment in una console. Quindici giochi al lancio, Tetris in testa, disponibili esclusivamente su vetture Skoda. Lo smartphone diventa il controller, l’impianto audio della macchina fa il resto. Ovviamente, per questioni di sicurezza, si gioca solo a vettura ferma. Ideale per le pause di ricarica rapida alle colonnine DC.

Advertisement

Non solo videogiochi. Arriva anche Skoda Play, servizio di streaming video costruito sulla soluzione 3Ready Automotive di 3SS. Contenuti di informazione ed educazione da fonti come Euronews, NASA+, CNN, Reuters e Bloomberg. Personalizzato in base alle preferenze dell’utente e alla configurazione del veicolo. Anche qui, fruibile solo a vettura parcheggiata, ma perfetto per chi passa tempo alle stazioni di ricarica.

Chicca non da poco, Spotify integrato nativamente nel sistema di infotainment. Niente più accoppiamento Bluetooth con lo smartphone, accesso diretto tramite connessione dati dell’auto. A differenza di gaming e video, Spotify resta accessibile sempre, anche in movimento.

Sul fronte sicurezza, Skoda introduce l’allerta Emergency Vehicle Approaching tramite l’app Traffication. Sviluppata con HAAS Alert e alimentata dalla piattaforma Safety Cloud, il sistema riceve dati in tempo reale dai veicoli di emergenza con le sirene attive. Distanza, direzione e animazioni visive che spiegano come formare il corridoio d’emergenza.

Advertisement

L’app MySkoda si arricchisce inoltre di un pianificatore di rotta AI migliorato. Inoltre, nuove opzioni tra cui selezionare soste di ricarica vicino a specifici tipi di location, limitare le soste alle stazioni Powerpass, impostare un livello minimo di batteria all’arrivo. Utile per chi attraversa l’Europa e deve gestire infrastrutture, prezzi e reti diverse.

Tutti i servizi multimediali sono inclusi gratuitamente per i primi tre anni tramite il Media Streaming Package.