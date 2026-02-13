Akio Toyoda vorrebbe un catalogo Toyota fatto solo di hot hatch sportive

Akio Toyoda, presidente di Toyota, continua a dimostrare che nel suo sangue scorre benzina. Durante una visita al Fuji Speedway per un evento di test drive, il settantanovenne ha confessato a un giovane ingegnere in procinto di unirsi all’azienda cosa produrrebbe se Toyota fosse davvero nelle sue mani: “Se costruissimo solo ciò che mi piace, sarebbero tutte GR Corolla e GR Yaris“. Il presidente vorrebbe un catalogo composto esclusivamente da hot hatch aggressive e senza compromessi.

Certo, Toyoda non ha menzionato esplicitamente gli altri modelli marchiati GR, ma è ragionevole immaginare che il suo dream team includerebbe anche la 86, la Supra e la nuova GT. D’altronde, Gazoo Racing è stata recentemente trasformata in un sub-brand performance dedicato, segno che Toyota fa sul serio quando si tratta di mantenere una gamma permanente di auto sportive. E i rumors suggeriscono che potrebbe esserci altro in arrivo: una nuova Celica, che alcuni concessionari avrebbero già visto a porte chiuse.

Il giovane ingegnere ha confessato a Toyoda che il suo sogno sarebbe creare una nuova hypercar sulla scia della leggendaria LFA con motore V10. La risposta del presidente è stata incoraggiante: “Una volta che decidi, non mollare facilmente. Trova persone e colleghi che la pensano come te, e potrai realizzare quell’auto. C’è libertà di farlo in Toyota”.

Belle parole, che però si scontrano con la realtà: una nuova LFA è effettivamente in arrivo, ma solo di nome. Lexus sta lavorando a una supercar completamente elettrica che è stata recentemente anticipata da un concept omonimo. La divisione luxury di Toyota non ha ancora fissato una data di lancio, ma sappiamo che prima o poi arriverà.

Toyota potrebbe anche entrare nella nicchia delle performance elettriche con la FT-Se, un concept reminiscente della MR2 che dovrebbe entrare in produzione entro la fine del decennio. Eppure, Toyoda ha ammesso candidamente di preferire le auto a benzina. In un’intervista dello scorso anno con Automotive News, il presidente ha rivelato senza filtri: “Per me, come master driver, la mia definizione di auto sportiva è qualcosa con l’odore della benzina e un motore rumoroso”.

Ecco il punto: l’ascesa delle auto sportive Toyota non sarebbe stata possibile senza il supporto incondizionato di Toyoda. È un vero appassionato, una forza trainante dietro la decisione dell’azienda di dare il via libera a diversi prodotti GR, culminando nella creazione di un sub-brand separato.

Ovviamente, Toyota non potrebbe sopravvivere vendendo solo prodotti GR: sono veicoli di nicchia. Modelli come la RAV4 e la Corolla rimangono il pane quotidiano della gamma, finanziando lo sviluppo di auto più emozionanti. Ma almeno, in Toyota, c’è ancora qualcuno che crede che un’auto debba emozionare, non solo trasportare.