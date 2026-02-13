Facebook Twitter Instagram Youtube

Akio Toyoda vorrebbe un catalogo Toyota fatto solo di hot hatch sportive

Akio Toyoda confessa che la sua Toyota ideale venderebbe solo GR Yaris e GR Corolla.
Ippolito VdiIppolito Visconti
13 Febbraio 2026
toyota gr corolla toyota gr corolla

Akio Toyoda, presidente di Toyota, continua a dimostrare che nel suo sangue scorre benzina. Durante una visita al Fuji Speedway per un evento di test drive, il settantanovenne ha confessato a un giovane ingegnere in procinto di unirsi all’azienda cosa produrrebbe se Toyota fosse davvero nelle sue mani: “Se costruissimo solo ciò che mi piace, sarebbero tutte GR Corolla e GR Yaris“. Il presidente vorrebbe un catalogo composto esclusivamente da hot hatch aggressive e senza compromessi.

Advertisement
toyota gr corolla

Certo, Toyoda non ha menzionato esplicitamente gli altri modelli marchiati GR, ma è ragionevole immaginare che il suo dream team includerebbe anche la 86, la Supra e la nuova GT. D’altronde, Gazoo Racing è stata recentemente trasformata in un sub-brand performance dedicato, segno che Toyota fa sul serio quando si tratta di mantenere una gamma permanente di auto sportive. E i rumors suggeriscono che potrebbe esserci altro in arrivo: una nuova Celica, che alcuni concessionari avrebbero già visto a porte chiuse.

Advertisement

Il giovane ingegnere ha confessato a Toyoda che il suo sogno sarebbe creare una nuova hypercar sulla scia della leggendaria LFA con motore V10. La risposta del presidente è stata incoraggiante: “Una volta che decidi, non mollare facilmente. Trova persone e colleghi che la pensano come te, e potrai realizzare quell’auto. C’è libertà di farlo in Toyota”.

Belle parole, che però si scontrano con la realtà: una nuova LFA è effettivamente in arrivo, ma solo di nome. Lexus sta lavorando a una supercar completamente elettrica che è stata recentemente anticipata da un concept omonimo. La divisione luxury di Toyota non ha ancora fissato una data di lancio, ma sappiamo che prima o poi arriverà.

Toyota potrebbe anche entrare nella nicchia delle performance elettriche con la FT-Se, un concept reminiscente della MR2 che dovrebbe entrare in produzione entro la fine del decennio. Eppure, Toyoda ha ammesso candidamente di preferire le auto a benzina. In un’intervista dello scorso anno con Automotive News, il presidente ha rivelato senza filtri: “Per me, come master driver, la mia definizione di auto sportiva è qualcosa con l’odore della benzina e un motore rumoroso”.

toyota gr yaris
Advertisement

Ecco il punto: l’ascesa delle auto sportive Toyota non sarebbe stata possibile senza il supporto incondizionato di Toyoda. È un vero appassionato, una forza trainante dietro la decisione dell’azienda di dare il via libera a diversi prodotti GR, culminando nella creazione di un sub-brand separato.

Ovviamente, Toyota non potrebbe sopravvivere vendendo solo prodotti GR: sono veicoli di nicchia. Modelli come la RAV4 e la Corolla rimangono il pane quotidiano della gamma, finanziando lo sviluppo di auto più emozionanti. Ma almeno, in Toyota, c’è ancora qualcuno che crede che un’auto debba emozionare, non solo trasportare.

LinkedInTelegramWhatsApp