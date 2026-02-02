Skoda dice no all’addio dei motori tradizionali: nuovo SUV in arrivo

Mentre molti costruttori accelerano verso l’elettrico, Skoda sceglie di proseguire verso una strada più equilibrata. Il marchio ceco continua a investire fortemente nella transizione energetica, senza però voltare le spalle ai motori termici. In questo contesto prende forma l’ipotesi di un futuro rinnovamento per uno dei SUV più longevi della gamma, il Karoq.

Skoda pensa ad una nuova Karoq per mantenerla competitiva

La casa automobilistica ha già avviato un’importante offensiva elettrica con modelli come Enyaq ed Elroq, a cui si aggiungeranno nei prossimi anni l’Epiq e un grande SUV familiare noto internamente come Peaq. Parallelamente, però, la gamma con motori a combustione continua a coprire tutti i segmenti chiave, dalla Fabia fino al Kodiaq.

La posizione del marchio è stata ribadita anche ai microfoni di Autocar. Skoda ha spiegato che le motorizzazioni tradizionali resteranno a listino finché ci sarà domanda, finché il quadro normativo lo consentirà e finché l’operazione avrà senso dal punto di vista economico. Una linea pragmatica che, tuttavia, rende sempre più complesso lo sviluppo di modelli completamente nuovi con motori termici.

Proprio per questo motivo, invece di lanciare progetti inediti, Skoda sta valutando di prolungare la vita commerciale di alcuni modelli già affermati. Tra questi c’è il Karoq, presentato nel 2017 e oggi tra i veterani del catalogo. L’idea di una seconda generazione è sul tavolo, anche se la casa automobilistica non ha preso ancora una decisione. Nel frattempo, potrebbe arrivare un leggero restyling per mantenere il modello competitivo sul mercato.

Sulle tempistiche non ci sono ancora indicazioni precise, ma qualche dettaglio tecnico è già emerso. La nuova Skoda Karoq continuerebbe a basarsi sulla piattaforma MQB aggiornata, la stessa adottata dalla nuova Volkswagen T-Roc. Questo aprirebbe la strada all’introduzione di una nuova motorizzazione full hybrid, che debutterà proprio sul SUV compatto tedesco nel corso dell’anno. Non sarebbe invece prevista una variante ibrida plug-in, che resterebbe riservata ai modelli di fascia superiore come Octavia e Kodiaq.

In un mercato sempre più competitivo, la Karoq dovrà comunque evolversi per non perdere terreno. Un semplice aggiornamento stilistico potrebbe aiutare, ma una nuova generazione avrebbe un impatto decisamente più forte.