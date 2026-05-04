Industrializzazione cinese in Europa: SAIC ed MG scelgono la Spagna

MG ha deciso che pagare i dazi fa male. E allora si costruisce la fabbrica. Il Gruppo SAIC, il colosso cinese dietro il marchio MG, sta valutando seriamente di aprire uno stabilimento produttivo in Europa per la fabbricazione di veicoli elettrici. La destinazione preferita, secondo fonti vicine alla vicenda, sarebbe la Spagna. Il progetto è ancora in fase di definizione, i dettagli su investimenti, capacità e tempistiche non sono stati formalizzati, e né SAIC né MG hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Ma la direzione è quella, e la logica che ci sta dietro è evidente.

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Bruxelles ha alzato le barriere. I dazi europei sui veicoli importati dalla Cina pesano, e pesano in modo significativo sulla competitività dei produttori cinesi in un mercato che vale molto. La risposta di SAIC ed MG è quella che stanno valutando anche altri: smettere di importare e cominciare a produrre sul posto. Meno esposizione doganale, costi logistici ottimizzati, volumi garantiti.

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La localizzazione della produzione, nel segmento elettrico, sta diventando una condizione d’accesso al mercato europeo, non più un’opzione strategica accessoria.

La Spagna batte l’Ungheria, almeno per il momento. Budapest era tra le opzioni sul tavolo, e negli ultimi anni ha attratto capitali significativi nel settore batterie e veicoli elettrici, anche grazie a una rete logistica costruita con il sostegno di Pechino. Ma Madrid offre qualcosa di diverso: un ecosistema industriale automobilistico consolidato, incentivi agli investimenti e una reputazione che si è costruita nel tempo. Saragozza, in particolare, è un nome che torna spesso in queste conversazioni, con infrastrutture esistenti, manodopera specializzata e un tessuto produttivo che conosce già le regole del gioco.

Al di là della geografia, la partita è più grande. Le case cinesi stanno riscrivendo il proprio modello di presenza in Europa, e la fabbrica locale non è solo uno strumento per abbattere i costi. È marketing, un segnale ai consumatori e alle istituzioni, una dimostrazione di radicamento. Per MG, che in Europa ha già una visibilità reale, uno stabilimento spagnolo sarebbe anche questo, un passo verso un’identità meno percepita come esterna al continente.