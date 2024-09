Sicurezza, quali sono le auto più performanti nei test

Nell’impegno dei produttori e delle agenzie di settore per diminuire gli incidenti stradali, la sicurezza del veicolo ha inevitabilmente un ruolo cruciale. Ogni anno statistiche e dati aggiornati consentono di comunicare ai consumatori il livello di sicurezza dei veicoli e, allo stesso tempo, diventano riferimento per nuove produzioni.

Modelli come Honda CR-V e Subaru Outback, ad esempio, si distinguono costantemente nelle classifiche di sicurezza. Questi veicoli, d’altronde, sono equipaggiati con tecnologie all’avanguardia e strutture robuste, elementi a dir poco fondamentali per prevenire gli incidenti.

Funzionalità come la frenata automatica di emergenza, l’avviso di cambio corsia involontario e il cruise control adattivo sono tra le più apprezzate in questi modelli. I dati dimostrano che i veicoli dotati di pacchetti completi di sicurezza riducono significativamente il rischio di collisioni. Per questo motivo, veicoli molto sicuri diventano, spesso, anche molto popolari tra gli automobilisti che valutano acquisti interessanti in questo senso.

Al momento di analizzare la sicurezza di un’automobile, è essenziale considerare le funzionalità più recenti, gli standard rigorosi del settore e le statistiche aggiornate sugli incidenti. Tra le soluzioni tecnologiche più avanzate, al momento, figurano il sistema di frenata automatica (AEB), l’avviso di cambio corsia (LDW) e il cruise control adattivo (ACC). Anche i sistemi di airbag si sono evoluti, con l’introduzione di airbag a tendina laterali per proteggere i passeggeri al meglio.

Andando alle auto che hanno ottenuto i punteggi migliori, tra le berline spicca la Mazda 6, nell’autunno del 2024 destinata anche al mercato europeo. La giapponese è dotata del sistema i-Activsense che include funzionalità come il monitoraggio dell’angolo cieco e l’avviso di traffico trasversale, per un’unione eccezionale di stile e sicurezza.

Sul fronte dei SUV e dei crossover, emerge il Volvo XC90, equipaggiato con il sistema City Safety. Il SUV è progettato per evitare o ridurre le collisioni fino a 50 km/h e dispone di protezione avanzata in caso di uscita di strada. Si segnala anche la Mazda CX-5 che, grazie alla frenata assistita e al monitoraggio degli angoli ciechi, garantisce alti livelli di prestazioni e sicurezza.

Tra i veicoli elettrici e ibridi, non poteva mancare la Tesla Model 3. L’americana ha ottenuto valutazioni eccellenti per la sicurezza, grazie alla sua solida struttura e ai sofisticati sistemi di assistenza alla guida. la Hyundai Kona Electric, altra importante presenza al vertice, offre una serie di funzioni di sicurezza standard, tra cui assistenza alla frenata d’emergenza e mantenimento della corsia.