Nissan Ariya, caratteristiche e prestazioni del nuovo crossover coupé

Inizia una nuova era per i veicoli elettrici a marchio Nissan che porta sul mercato la Ariya, un SUV coupé elettrico (di cui abbiamo già apprezzato la versione NISMO) che si fa apprezzare per diverse caratteristiche tecniche interessanti, soprattutto quelle legate all’autonomia e al prezzo.

Fino a 11000€ di incentivo per la Nissan Ariya

Partiamo proprio dal prezzo della nuova Nissan Ariya che, in caso di rottamazione, può essere acquistata con un incentivo fino a 11000€. L’incentivo massimo è riservato a coloro che per l’acquisto della Nissan Ariya rottamano un veicolo Euro 0, Euro 1 o Euro 2. L’incentivo scende a 10000€ per chi rottama un veicolo Euro 3, a 9000€ rottamando un veicolo Euro 4 e a 6000€ in caso di nessuna rottamazione.

Caratteristiche e prestazioni della nuova Nissan Ariya

La Nissan Ariya è un SUV di dimensioni medie: misura infatti 4,60 metri di lunghezza, 1,85 metri di larghezza e 1,66 metri di altezza. Il design esprime una novità per il marchio che è basato infatti sul concetto del Futurismo Giapponese Senza Tempo. Si tratta di un approccio semplice e moderno con particolare attenzione alla sensualità e all’eleganza delle linee. Sul frontale del crossover troviamo linee fluide e continue con la griglia frontale reinventata che assume la forma e la funzione di scudo per proteggere l’Intelligent Key e le funzioni ProPILOT.

Il marchio Nissan è stato ridisegnato e campeggia al centro del frontale e integra 20 LED che lo illuminano in modo nitido. Nella parte bassa del frontale, invece, vi è un bordo sottile anch’esso illuminato quando la Nissan Ariya è accesa. Il SUV prevede anche fari a LED con quattro mini-proiettori da 20 mm che insieme agli indicatori di direzione sequenziali rinnovano il design V-motion del marchio.

Lateralmente la Nissan Ariya ha una linea del tetto bassa ed elegante e si possono apprezzare i cerchi in alluminio da 19” a cinque razze (in base all’allestimento sono disponibili anche da 20”). Sul retro, invece, l’auto prevede un montante a C inclinato con le luci posteriori a forma di lama assicurano un’illuminazione rossa quando l’auto è in funzione e un effetto oscurante quando il SUV è parcheggiato. È presente anche un’ala montata in alto e diversi elementi luminosi sul parafango.

Internamente la Nissan Ariya propone molto spazio e tante novità tecnologie. Tra le novità la collocazione del climatizzatore sotto il cofano così da sfruttare tutta la lunghezza dell’abitacolo. Il pianale è piatto e aperto con i sedili Zero Gravity che assicurano confort e ampio spazio per le gambe. Lo stile del cruscotto è minimalista tanto che non sono previsti interruttori e pulsanti. Il controllo dell’auto è affidato agli interruttori touch che compaiono solo quando l’auto è in funzion e vibrano quando vengono toccati. A proposito di spazio sono da segnalare il tavolo a scomparsa, il ripiano pieghevole e il vano portaoggetti che permettono di trasformare l’abitacolo della Nissan Ariya in un piccolo ufficio. Comfort e personalizzazione alla base della consolle centrale che può essere regolata e che prevede un quadro strumenti da 12,3” e un display centrale da 12,3”. È presente anche un display head-up a colori.

In termini di prestazioni la Nissan Ariya prevede un doppio motore elettrico con sistema di trazione integrale con sistema e-4ORCE. Gli allestimenti disponibili sono Engage, Advance, Evolve ed Evolve+. La Nissan Ariya Engage prevede trazione 2WD e batteria da 63 kWh (404 km di autonomia) o da 87 kWh (536 km di autonomia). L’allestimento Advance aggiunge il sistema integrale e-4ORCE e la scelta tra la batteria da 63 kWh o da 87 kWh. Con la versione Evolve c’è la scelta tra la trazione 2WD o e-4ORCE e una batteria da 87 kWh che nell’allestimento e-4ORCE assicura una potenza di 306 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 5,7 secondi. La versione Evolve+ è quella sportiva che porta la potenza del motore a 290 kW e una coppia di 600 Nm per un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 5,1 secondi.

Tutte le versioni della Nissan Ariya con batteria da 63 kWh vengono fornite di caricabatteria domestico da 7,4 kW, mentre per quelle con batteria da 87 kWh c’è il caricabatterie trifase da 22 kW che si può utilizzare anche nelle colonnine di ricarica pubbliche. Tanta sicurezza a bordo della Nissan Ariya con il sistema ADAS ProPILOT consente di mantenere la vettura al centro della corsia, mantenere la velocità e una distanza di sicurezza dal veicolo che prevede e di muoversi nel traffico autostradale.

Con il sistema ProPILOT Park si hanno informazioni sui parcheggi liberi e riuscire a sistemare il SUV con estrema comodità. Tra gli altri sistemi di sicurezza quello per la frenata d’emergenza (anche posteriore), il sistema di avviso collisione frontale e l’Intelligent Around View Monitor.