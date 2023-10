Honda CR-V 2024, tutti i dettagli: esterni, interni, tecnologia, prezzi, uscita

Da quasi tre decenni, diverse rivali hanno cercato di metterla in ombra. Eppure, la Honda CR-V 2024 conserva inalterato il suo appeal, consolidato dai predecessori nel corso degli anni di onorata carriera. Chi se ne avvale sa già di avere tra le mani un prodotto di alta qualità. Con il modello, il cui lancio commerciale è previsto per novembre, il produttore ha l’imperativo di centrare l’obiettivo. Questo modello è infatti di fondamentale importanza per i volumi di vendita del marchio, essendo uno dei tre best seller, ed è considerato un emblema del produttore. La sua fama è cresciuta passo dopo passo, generazione dopo generazione.

La sesta generazione, che sta per arrivare nei concessionari, si basa sui valori di lunga data che hanno caratterizzato i precursori. Sarà all’altezza delle aspettative? Ora che il lancio è imminente, possiamo avere una visione più chiara della situazione. Eviteremo naturalmente di trarre conclusioni definitive, poiché saranno i clienti a esprimere il loro giudizio. Tuttavia, esaminare dettagliatamente le caratteristiche della Honda CR-V 2024 consentirà di valutare appieno la sua capacità di rispondere ai propri gusti ed esigenze.

Nei prossimi paragrafi esamineremo ogni dettaglio del veicolo, iniziando come consueto dall’esterno, evidenziando in particolare le differenze rispetto alla quinta serie. Il design è la prima cosa che salta all’occhio, perciò la compagnia vi ha profuso un grosso investimento. A differenza di novità assolute, il centro stile è stato qui facilitato nel compito, poiché aveva già una base importante da cui partire. Successivamente, esploreremo gli interni, valutando lo spazio e le dotazioni a bordo. Entrambi gli aspetti vengono tenuti in alta considerazione dal pubblico attuale, specie dai giovani conducenti, attenti all’evoluzione tecnologica. Nella loro scelta ha spesso un ruolo determinante il lavoro compiuto con il cervello elettronico e in Giappone vantano un grandissimo know-how in materia. Infine, affronteremo le motorizzazioni (anticipando il debutto della versione plug-in hybrid) e i prezzi.

Honda CR-V 2024: gli esterni

Iniziamo col dare uno sguardo ai numeri, su cui c’è molto da dire. Innanzitutto, la Honda CR-V 2024 cresce in lunghezza da 460 a 471 cm, mentre la larghezza è di 186 cm (specchietti esclusi), l’altezza di 168 cm e il passo di 270 cm, con un aumento di 4 cm, il che è vantaggioso per l’abitabilità e la capacità di carico. Questo aumento delle dimensioni comporta uno spostamento all’indietro dei montanti A e un cofano più lungo. Il risultato è un look più dinamico, con linee orizzontali che esprimono carattere.

Questo stile deciso e risoluto si riflette nella griglia anteriore, che è cresciuta in dimensioni e presenta un motivo a maglia larga in nero. Le versioni full hybrid (e:HEV) e plug-in hybrid (e:PHEV) presentano alcune differenze tra di loro. In particolare, la PHEV si distingue dal veicolo tradizionale con forme esagonali più aperte e ampie, che esprimono un forte carattere. Le maniglie delle porte non hanno più il foro per la chiave e la linea di separazione, aumentando la percezione di eleganza e dinamicità. La silhouette appare slanciata, ma i fianchi acquisiscono volume e profondità grazie a linee definite e passaruota a doppia arcata.

I fanali hanno subito delle modifiche nella forma, aggiungendo personalità. Gli stilisti hanno anche lavorato sull’aspetto dell’aerodinamica con un paraurti anteriore appositamente studiato. Le prese d’aria laterali e le alette sugli archi contribuiscono a ridurre il flusso d’aria e le turbolenze. Inoltre, la variante full hybrid conta su una griglia in grado di aprire e chiudere le lamelle automaticamente per ottimizzare la resistenza aerodinamica. La tavolozza cromatica si arricchisce con nuove tinte tra cui il Canyon River Blue Metallic, il Diamond Dust Pearl e il Gold Titan Metallic. In alternativa al Crystal Black di serie, sono disponibili, su richiesta, le finiture Platinum White Pearl e Premium Crystal Red Metallic. Le versioni full e plug-in hybrid offrono opzioni di cerchi in lega da 18 pollici nella dotazione standard.

Gli interni

La plancia della Honda CR-V 2024 presenta una notevole somiglianza con le sue “sorelle” Civic e ZR-V, con le bocchette dell’aria lungo tutta la lunghezza che sono integrate in una griglia a nido d’ape. I display rimangono gli stessi della versione più recente: uno è il quadro strumenti digitale da 10,2 pollici di diagonale posizionato dietro al volante, mentre l’altro, da 9 pollici, è collocato al centro ed è dedicato all’infotainment. Il dipartimento informatico ha lavorato per rendere la navigazione tra i comandi semplice ed intuitiva. Anche i materiali, inclusi i sedili in pelle, sono di alta qualità e i sedili si riscaldano automaticamente senza richiederlo esplicitamente (e senza costi aggiuntivi).

Gli occupanti anteriori possono godere del massimo comfort con i sedili Body Stabilising Seat, che rinunciano alle molle in favore della stabilità. Anche gli occupanti posteriori hanno molto spazio per le gambe, grazie all’aumento di 16 mm, che avvicina l’abitacolo a quello di un SUV di segmento D. Per un massimo comfort a bordo, ci sono numerosi vani portaoggetti, portabicchieri e uno spazioso vano tra i sedili anteriori. I sedili possono essere scorrevoli di 190 mm per agevolare le operazioni di carico e scarico senza doverli ribaltare. Per quanto riguarda il bagagliaio, la versione full hybrid offre 587 litri, mentre la plug-in hybrid arriva fino a 649 litri grazie al piano regolabile su due livelli.

La suite di sistemi di guida assistita (ADAS) di livello 2 è stata ampliata per offrire una copertura migliore del perimetro del veicolo. Tra le nuove funzionalità ci sono l’Avviso di Traffico Frontale Incrociato e il Riconoscimento Segnali Stradali, che permette al veicolo di adeguare la velocità di crociera ai limiti specifici. È stata introdotta anche la funzione Parking Pilot, che assiste durante le manovre di parcheggio, e l’Adaptive Cruise Control è stato aggiornato.

Inoltre, quando si attivano le frecce, sullo schermo dell’infotainment vengono visualizzate le immagini provenienti dalla telecamera posta sotto lo specchietto retrovisore.

Motori e prezzi

Il sistema full hybrid è composto da un’unità a benzina da 2.0 litri a ciclo Atkinson, che eroga 148 CV a 6.100 giri al minuto e 189 Nm di coppia massima a 4.500 giri al minuto, e da due moduli elettrici che forniscono una potenza combinata di 184 CV e 335 Nm di coppia. La velocità massima raggiunge i 193 km/h, e la coppia è aumentata rispetto alla versione precedente. Questi valori rimangono identici anche per la plug-in hybrid, che aggiunge una batteria agli ioni di litio da 17,7 kWh sotto il pianale, garantendo un’autonomia di 82 km in modalità completamente elettrica. La batteria si ricarica completamente in due ore e mezza a 6,8 kW. Con la variante full hybrid, la Honda CR-V 2024 può essere dotata di trazione integrale.

Il prezzo di partenza della Honda CR-V 2024 è di 49.900 euro per l’allestimento Elegance nella versione full hybrid a trazione anteriore. Con trazione integrale, l’allestimento Elegance è venduto a 51.900 euro, mentre l’allestimento Advance costa 54.900 euro. La versione di punta è la PHEV Advance Tech, proposta a 59.900 euro.