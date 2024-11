Rolls-Royce Spectre, un kit speciale la fa “brillare” ancora di più

Non c’è fine al lusso, ma neanche alla personalizzazione di un gioiello che è prodotto in fabbrica già come un vero e proprio pezzo da collezione. Qui, a farla da padrona, è la scelta della fibra di carbonio, non certo una novità del terzo millennio, che trova le sue applicazioni più comuni nei veicoli di lusso. Un’auto da quasi mezzo milione di dollari è senz’altro un’auto esclusiva e un gioiello come la Rolls-Royce Spectre merita una revisione estetica altrettanto costosa.

Per un costo di 54.555 dollari (praticamente un ottavo del prezzo base della Spectre), la coupé elettrica Rolls-Royce può essere personalizzata con un cofano, gruppi ottici anteriori e posteriori, finiture dei parafanghi anteriori in fibra di carbonio. In aggiunta, anche un kit che coinvolge include splitter anteriore, minigonne laterali, diffusore e spoiler per il tetto o il bagagliaio.

Il programma di personalizzazione in fibra di carbonio, lanciato da 1016 Industries, è progettato su misura per la prima auto elettrica di Rolls-Royce. Gli aggiornamenti in carbonio sono persino disponibili in tre varianti: Black Badge Carbon, Forged Carbon e Twill Carbon. La Spectre ottiene così un tocco ancora più sofisticato, ma anche un miglioramento aerodinamico.

I kit possono essere ordinati singolarmente o in diverse combinazioni e sono progettati per un’installazione facile, permettendo ai proprietari di applicare e, in caso, rimuovere gli accessori a piacimento.

Introdotta ufficialmente nell’aprile scorso, la Spectre rappresenta la visione di Rolls-Royce dell’elettrificazione, definita dal marchio come la prima “super coupé elettrica ultra-lusso” al mondo. La visione pionieristica di Charles Stewart Rolls, dunque, alla fine, si è avverata:. Nel 1900, infatti, aveva predetto che le auto elettriche avrebbero avuto successo quando le infrastrutture di ricarica sarebbero state diffuse. Sicuramente, nelle scelte dei marchi e negli investimenti, questo settore ha fatto un balzo spaventoso in avanti.

La Spectre, con trazione integrale e motori elettrici montati su ciascun asse, eroga una potenza combinata di 584 CV e una coppia di 900 Nm. Tale configurazione permette al veicolo da 2,9 tonnellate di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 250 km/h. Anche se il kit aerodinamico di 1016 Industries non modifica significativamente queste prestazioni, aggiunge un elemento di esclusività alla lussuosa auto elettrica.