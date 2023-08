Zenvo Aurora: inizia una nuova era con il V12 ibrido da 1.850 CV

Zenvo Aurora è una nuova hypercar che segna l’inizio di una nuova era per il marchio danese Zenvo Automotive. Si tratta di una vettura completamente nuova, sia nel design che nella tecnologia, che offre prestazioni straordinarie e un’esperienza di guida senza compromessi.

Zenvo Aurora è stata ufficialmente svelata alla vigilia della Monterey Car Week

La Zenvo Aurora è stata presentata svelata oggi 16 agosto. La vettura è il successore della linea di hypercar TS di Zenvo, la cui produzione è terminata lo scorso anno con la TSR-GT. La Aurora aumenta le prestazioni grazie al collaudato metodo di più potenza e meno peso. Mentre le precedenti vetture di Zenvo si basavano su motori V8, la Aurora passa a un nuovo propulsore V12 ibrido, sviluppato in collaborazione con Mahle.

Il V12 è un motore quadriturbo da 6,6 litri che genera una potenza massima di 1.250 CV da solo e può raggiungere i 9.800 giri/min. Zenvo Aurora Il motore è montato in posizione centrale dietro l’abitacolo e si abbina a un singolo motore elettrico nella versione Agil per una potenza combinata di 1.450 CV. Il motore elettrico, così come un differenziale elettronico, è integrato con un cambio automatico a sette rapporti, con la trazione sulle sole ruote posteriori nell’Agil. La versione Tur aggiunge altri due motori elettrici all’asse anteriore per formare un sistema a trazione integrale e portare la potenza combinata a uno sbalorditivo 1.850 CV. Zenvo ha dichiarato che il cambio ha una taratura diversa per ogni modello per adattarsi ai loro diversi obiettivi. I due modelli hanno anche una mappatura del motore diversa per lo stesso motivo.

Secondo Jens Sverdrup, CEO di JLR, si è lavorato molto sull’integrazione tra il V12 e i motori elettrici per offrire una vettura che ha l’accelerazione istantanea tipica dei veicoli elettrici unita alla erogazione lineare di potenza di un motore aspirato. Le stime delle prestazioni includono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi e una velocità massima di 280 km/h per la Tur, e numeri corrispondenti di 2,5 secondi e 227 km/h per l’Agil. I numeri dell’Agil sono inferiori a causa della sua minore potenza e della sua aerodinamica che genera più resistenza, anche se è probabile che sia la versione più veloce in pista.

Il propulsore della Aurora si trova in un telaio completamente in fibra di carbonio con un design modulare. Chiamato ZM1, il telaio utilizza la fibra di carbonio non solo per la cellula passeggeri ma anche per il telaio anteriore e posteriore, creando in sostanza un unico componente composito gigante. Un tale design è estremamente rigido ed estremamente leggero, con Zenvo che cita un peso inferiore a 120 kg. È anche molto sicuro, poiché integra delle strutture antiurto che assorbono l’energia simili alle auto da F1.

Il peso a secco dell’Agil è di 1.300 kg, che sale a 1.450 kg per la Tur a causa dei componenti aggiuntivi del gruppo motopropulsore. Il telaio, che è costruito da Managing Composites, la società che fornisce anche il telaio per la Hispano-Suiza Carmen, una gran turismo elettrica, è esposto in molte aree, sia interne che esterne, un po’ come una moto. Anche i sedili sono montati direttamente sul telaio.

Le sospensioni sono costituite da bilancieri all’avantreno e da doppi bracci oscillanti al retrotreno. Entrambi i modelli presentano un design del telaio fluido e guidato dall’aerodinamica, che gestisce e canalizza il flusso d’aria in modo pulito sopra, sotto e attraverso la struttura stessa. Le linee pulite della Aurora Tur sono una variante da gran turismo, con un’estetica bellissima e una dinamica impostata per la stabilità e la guida confortevole su strada.

L’Agil è una variante da pista, con un’estetica più aggressiva e una dinamica impostata per la massima prestazione e il feedback al volante. Entrambi i modelli sono dotati di un sistema di aerodinamica attiva, che include un alettone posteriore mobile e delle prese d’aria regolabili.

La Zenvo Aurora sarà prodotta in soli 100 esemplari, 50 per la versione Tur e 50 per la versione Agil. Il prezzo non è stato ancora comunicato, ma si stima che sia superiore ai 2 milioni di euro. Le consegne inizieranno nel 2024. Con l’hypercar, Zenvo mostra la sua visione di una vettura senza compromessi, che offre prestazioni straordinarie e un’esperienza di guida unica.