Jaguar I-Pace: triste sorte per il SUV elettrico

Jaguar I-Pace è una delle auto elettriche più avanzate e prestigiose sul mercato, grazie al suo design elegante e aerodinamico, alla sua guida dinamica e al suo motore elettrico da 400 CV. I giorni dell’I-Pace sono contati, tuttavia, poiché smetterà di essere venduta nel 2025, insieme al resto dell’attuale gamma di Jaguar, che dispone di motori a benzina o diesel.

Entro il 2025 addio a Jaguar I-Pace: il SUV elettrico non sarà rinnovato

La decisione fa parte della nuova strategia di Jaguar, che ha annunciato a febbraio di quest’anno che diventerà un marchio completamente elettrico a partire dal 2025. L’obiettivo è rilanciare il marchio con una nuova immagine, più moderna e sostenibile, e con una nuova gamma di modelli, basato su una piattaforma specifica per veicoli elettrici, denominata JEA.

La Jaguar I-Pace, lanciata nel 2018 e leggermente aggiornata quest’anno, non farà parte di questa nuova gamma, anche come modello di transizione. Come confermato dal CEO di JLR Adrian Mardell ad Autocar, l’I- La Pace sarà ritirata dal mercato prima del lancio del primo modello della nuova era di Jaguar, previsto per la fine del 2024.

Il motivo è che l’I-Pace non si basa sulla piattaforma JEA, ma sulla piattaforma MLA, che è modulare e compatibile con motori a combustione e ibridi. Questa piattaforma continuerà ad essere utilizzata per Land Rover, ma non per Jaguar. Il marchio vuole ripartire da zero, con una propria ed esclusiva architettura per i veicoli elettrici.

La piattaforma JEA consentirà a Jaguar di creare modelli con proporzioni più lussureggianti e distintive, in particolare con un passo più lungo. Secondo Mardell, la piattaforma JEA avrà un passo di circa 10 piedi, ovvero circa 8 pollici in più rispetto all’I-Pace. Ciò si tradurrà in più spazio interno e una maggiore capacità della batteria.

La nuova gamma Jaguar sarà composta da quattro modelli: due berline e due SUV. La prima ad arrivare sarà una berlina del segmento E, che andrà a competere con la Tesla Model S e la Mercedes EQS. Seguiranno un SUV di segmento E, una berlina di segmento D e un SUV di segmento D. Tutti avranno un design innovativo e futuristico, ispirato al concept Centoventi, presentato al Salone di Ginevra 2019.

La Jaguar I-Pace è stata un’auto che ha dimostrato le capacità e la visione di Jaguar nel campo della mobilità elettrica. È stata la prima auto elettrica premium sul mercato europeo e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per la sua qualità e le sue prestazioni. Tuttavia, la I-Pace non sarà l’ultima auto elettrica di Jaguar, ma verrà ricordato come il primo modello elettrico del marchio inglese prima dell’arrivo di una nuova generazione.