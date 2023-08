Mahindra Thar.e: ecco il SUV elettrico che potrebbe competere con Jeep Wrangler

Mahindra Thar.e è un SUV elettrico concept che è stato presentato all’evento FutureScape di Mahindra in Sud Africa. Si tratta di una proposta innovativa e sostenibile, che anticipa un possibile modello di serie che potrebbe arrivare in Europa in futuro. La Mahindra Thar.e si ispira alla Mahindra Thar di grande successo, un SUV robusto e conveniente venduto in India e in altri mercati emergenti, con un design simile alla Jeep Wrangler.

Prime immagini della Mahindra Thar.e di cui saranno prodotte sia la versione a tre che a cinque porte

Mahindra Thar.e si basa sulla piattaforma Inglo, un’architettura modulare e specifica per i veicoli elettrici, che sarà utilizzata anche da altri modelli del gruppo. Il prototipo ha una carrozzeria a cinque porte, quattro posti, con parte inferiore in plastica grezza e parte superiore verniciata di grigio. La parte anteriore del SUV ha fari a LED quadrati e quello che sembra un paraurti anteriore in acciaio per garantire che possa sopravvivere ai colpi più duri. Notiamo i pannelli e gli archi del quarto anteriore squadrati, nonché gli indicatori di direzione montati su entrambi i lati del cofano angolare.

Grazie a una serie di ruote alte, robusti pneumatici fuoristrada e al sistema di sospensione, Thar.e vanta fino a 300 mm (11,8 pollici) di altezza da terra, sufficiente per mantenere la batteria montata sul pavimento al sicuro anche nelle condizioni più difficili e più precarie delle condizioni fuoristrada. Anche gli sbalzi anteriori e posteriori sono stati ridotti al minimo. Nella parte posteriore sono presenti luci posteriori a LED quadrate e un paraurti molto simile a quello che si trova nella parte anteriore.

L’interno della Mahindra Thar.e è minimalista e funzionale, con uno schermo centrale rotante e un cruscotto pulito. L’auto presenta materiali riciclati e riciclabili come PET e plastica non rivestita. La vettura offre anche diversi sistemi di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo, l’avviso di deviazione dalla corsia e la frenata automatica di emergenza.

Mahindra Thar.e potrebbe avere motori Volkswagen che erogano fino a 107 CV (80 kW) e 135 Nm all’anteriore, nonché 282 CV (210 kW) e 535 Nm all’asse posteriore. Il Thar.e può essere offerto con batterie da 60 kWh e 80 kWh. Mahindra Thar.e è un’auto che esprime la filosofia del marchio: avventura, libertà, innovazione. Con il prototipo, Mahindra mostra la sua visione di un SUV elettrico, che potrebbe competere con la Jeep Wrangler e altri modelli simili. L’auto non ha ancora una data di lancio o un prezzo, ma potrebbe essere disponibile in Europa nel corso dei prossimi anni.