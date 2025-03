Suzuki Swift Waku, si aggiunge alla gamma un modello ancora più accessibile

Dopo aver concluso l’anno nel mercato italiano con circa 8.000 immatricolazioni, la Suzuki Swift punta a conquistare una clientela ancora più ampia, con l’introduzione di una nuova versione pensata per il pubblico giovane e per chi cerca una vettura ricca di tecnologia a un prezzo competitivo.

La nuova Swift Waku è disponibile in un’unica configurazione, perfetta anche per chi è neopatentato, e offre un pacchetto completo per un’esperienza di guida moderna e accessibile. Equipaggiata con un motore ibrido 1.2 Dualjet da 83 CV, la Swift Waku abbina una trazione anteriore a un cambio manuale, con consumi medi che si attestano su soli 4,4 l/100 km e emissioni di 98 g di CO2/km (secondo il ciclo WLTP), un dato che la rende una scelta ecologica ed economica.

Il prezzo di listino è di 20.900 euro, ma grazie alle promozioni in corso, è possibile acquistarla a soli 16.900 euro con permuta o rottamazione. Pur essendo la versione più accessibile, la Swift Waku non rinuncia alla qualità e alla tecnologia.

Il nome Waku deriva dalla lingua giapponese, dove può avere vari significati, ma il concetto che racchiude sempre è quello di un’emozione vivida, un sentimento di gioia intensa, un omaggio alla passione e all’entusiasmo che questa vettura vuole trasmettere ai suoi guidatori.

Rispetto alla versione top, qualche compromesso è inevitabile per questa Swift. Non sono inclusi, ad esempio, i cerchi in lega e i sedili riscaldabili, mentre il climatizzatore automatico lascia spazio a una versione manuale. Ma si tratta di rinunce minori, considerando che la dotazione di serie resta molto completa. Tra gli equipaggiamenti principali figurano l’infotainment con schermo touch da 9 pollici, il navigatore integrato, il volante multifunzione regolabile, i sensori di parcheggio posteriori, la retrocamera, e il sistema keyless che permette l’accesso senza chiavi.

Non mancano, inoltre, fari full LED e una serie di ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) che consentono una guida autonoma di livello 2, garantendo sicurezza e comfort su ogni viaggio. Tutto considerato al prezzo competitivo con cui viene offerta, la Suzuki Swift Waku è una vettura giovane, dinamica e intelligente, che combina efficienza, tecnologia e accessibilità in un unico pacchetto giapponese.