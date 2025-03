Mazda CX-5 con il nuovo Skyactiv-Z, uno step convinto tra i motori termici

Nel panorama automobilistico attuale, dove l’elettrificazione sta assumendo sempre più rilevanza, è davvero raro parlare di un motore endotermico innovativo. Tuttavia, Mazda sta preparando una novità interessante.

Alla fine dello scorso anno, l’azienda ha annunciato il nuovo Skyactiv-Z, un motore che farà il suo debutto nel 2027 a bordo della rinnovata Mazda CX-5. Il SUV, che verrà aggiornato presto, porterà con sé questa inedita unità motrice.

Durante la presentazione della sua “Lean Asset Strategy”, Mazda ha rivelato ulteriori dettagli sullo sviluppo di questa nuova tecnologia. Il Skyactiv-Z sarà un motore a 4 cilindri da 2,5 litri, un’unità di cilindrata superiore rispetto alla tendenza generale di downsizing, che permette di privilegiare l’efficienza piuttosto che puntare esclusivamente sulle prestazioni.

Questo motore sarà progettato per rispettare le normative sulle emissioni più severe, come la Euro 7 in Europa, LEV4 e Tier 4 negli States, dimostrando l’impegno di Mazda verso un futuro più ecologico. Il nuovo propulsore promette una maggiore efficienza termica rispetto ai motori precedenti e sarà abbinato al sistema ibrido Mild Hybrid della casa giapponese. Ciò significa che la nuova unità non solo rispetterà le normative ambientali, ma offrirà anche una performance superiore.

La tecnologia sviluppata per questo motore sarà estesa anche ad altri motori Mazda, inclusi quelli a sei cilindri e motori rotativi, che continueranno a essere utilizzati come range extender per i veicoli elettrici. Il Skyactiv-Z andrà a sostituire i motori precedenti Skyactiv-G e Skyactiv-X, riducendo le emissioni inquinanti e aumentando l’efficienza globale.

Nonostante non siano ancora noti al pubblico i dettagli relativi a potenza e coppia di questo nuovo motore, Mazda prevede che, una volta lanciato nel 2027, il Skyactiv-Z troverà applicazione in una varietà di modelli, adattandosi alle nuove esigenze del mercato. Con l’introduzione di questo nuovo motore, Mazda ridurrà notevolmente la sua gamma di propulsori, razionalizzando l’offerta.

La casa automobilistica ha spiegato che adattare i motori esistenti alle nuove normative sulle emissioni avrebbe comportato una riduzione significativa delle prestazioni, fino al 30%. Il Skyactiv-Z, al contrario, garantirà prestazioni elevate senza compromettere l’efficienza, rispondendo a tutte le nuove regolazioni in materia di emissioni senza sacrificare nulla in termini di performance.