Italia, transizione all’elettrico lontana: benzina e diesel all’85,8%

In Italia, è risaputo, il mercato delle auto elettriche stenta a decollare. L’interesse verso questa tecnologia è stata vista però lo scorso 3 giugno, quando in meno di 9 ore più di 200 milioni di euro di incentivi per veicoli a batteria sono terminati. In attesa di scoprire quali veicoli siano stati acquistati con questi incentivi, i numeri della situazione generale nel Bel Paese che riguardano la transizione all’elettrico sono alquanto preoccupanti.

La transizione all’elettrico in Italia è lontana: cosa fare per invertire la rotta?

A confermarlo, i numeri elaborati dal comitato scientifico di ECO, il Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, illustrati durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento che si terrà il prossimo 17 e 18 settembre a Roma. I numeri indicano un 85,8% di auto alimentate a benzina e diesel nel nostro Paese. Per quanto riguarda il trasporto merci, invece, il 98,3% dei veicoli sono a gasolio. Le emissioni di gas serra, invece, negli ultimi trent’anni sono aumentate del 7,4%. A contribuire alle emissioni anche il trasporto marittimo e l’aviazione, rispettivamente con il 5,3% e il 2,3%. Questi dati riguardano il 2022, ed è probabile che la situazione sia leggermente migliorata nel 2023, ma in ogni caso sono numeri che fanno riflettere.

Il comitato scientifico ECO ha dichiarato che bisogna invertire questa tendenza migliorando sostenibilità ed efficienza nel settore dei trasporti. Ma non solo, poiché la transizione ai veicoli elettrici e ibridi è fondamentale per raggiungere questo obiettivo: “La mobilità sostenibile e la ciclabilità in particolare, rappresentano un fattore sempre più determinante nel plasmare la configurazione di comuni e città, e la loro qualità della vita”, ha dichiarato Roberto Pella, vicepresidente vicario Anci, durante la conferenza stampa.

“Reti e servizi sono sempre più efficienti grazie all’uso di soluzioni digitali a beneficio dei cittadini e delle imprese. Una città intelligente, in questo senso, ha molto da esprimere in termini di riduzione delle emissioni e tutela dell’ambiente ma anche di innovazione sociale e inclusione”, ha concluso Pella. La domanda sorge spontanea: con un sistema di incentivi disponibili sul lungo termine, la situazione potrebbe migliorare? A giudicare da come è andato lo scorso 3 giugno, sembra proprio di sì.