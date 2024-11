Renault e Nissan insieme per una nuova compatta elettrica

Renault sarebbe in trattative con Nissan per un progetto importante per il mercato europeo delle elettriche tanto quanto per la strategia di accessibilità del marchio francese. Obiettivo dichiarato con la ricerca del supporto del partner giapponese, il lancio di una compatta elettrica a dar seguito alla nuova Twingo elettrica.

All’interno dell’alleanza “allargata” Renault-Nissan-Mitsubishi, i due grandi marchi mirano a portare sul mercato un’auto elettrica economica. Non è un segreto, ormai da tempo, la mission prioritaria di far fronte all’agguerrita concorrenza cinese.

Renault ha recentemente rivelato il nuovo concept della futura Twingo elettrica, che unisce elementi classici a linee ben più legate alla tradizione. Prevista a un prezzo inferiore ai 20.000 euro, la Twingo di serie, realizzata dalla divisione elettrica Ampere, intende fare della mobilità elettrica un’opzione destinata a un panorama (per forza di cose) accessibile.

In passato, Renault aveva avviato negoziati con Volkswagen per condividere i costi di sviluppo di una city car elettrica, ma le trattative su un progetto condiviso si sono interrotte a maggio, portando Renault a proseguire autonomamente. Nissan, intanto, collabora già con Renault sulla prossima generazione della Micra elettrica, con l’intenzione di rafforzare la propria presenza in Europa.

Come confermato dal CEO Makoto Uchida in un video per i giornalisti durante una visita presso la fabbrica Ampere nel nord della Francia, il piano di collaborazione con Renault si inserisce nel progetto strategico dell’azienda. Fondata circa un anno fa, Ampere ha già mostrato progressi notevoli nella competizione europea per l’elettrico, nonostante un recente rallentamento del settore. Tuttavia, a causa della debole domanda, la prevista IPO di Ampere è stata posticipata.

Luca de Meo, CEO di Renault, ha affermato che il lancio sarà considerato solo se gli investitori mostreranno un rinnovato interesse per il settore. “Il nostro obiettivo è rendere l’industria europea competitiva con quella cinese”, ha dichiarato de Meo. Nell’ambito dell’alleanza, Ampere sta collaborando anche con Mitsubishi per realizzare un SUV elettrico di segmento C, e punta a introdurre batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) nelle sue auto a partire dal 2026, più longeve e convenienti rispetto alle alternative tradizionali.

Entro il 2028, Ampere mira a sviluppare batterie senza cobalto, che combinino efficienza energetica e convenienza. Renault ha inoltre istituito un team dedicato a seguire e studiare l’avanzamento tecnologico cinese e a sviluppare partnership locali per accelerare i progressi nel settore.