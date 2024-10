Xiaomi SU7 Ultra batte il tempo della Taycan al Nurburgring

Xiaomi ha presentato il prototipo della SU7 Ultra già da qualche mese, precisamente lo scorso luglio, ma la versione definitiva arriverà solamente l’anno prossimo. Le ambizioni della casa cinese restano significative: obiettivo di Xiaomi è arrivare tra i primi cinque produttori automobilistici al mondo. Spicca nella gamma della casa, la berlina elettrica a quattro porte in grado di sfidare sula pista del Nurburgring anche marchi blasonati e affermati da decenni.

Xiaomi ha testato il prototipo SU7 sul circuito e registrando un tempo di 6:46.874 minuti. Anche se non si tratta di un test ufficiale di un modello di produzione, un record di questo tipo potrebbe arrivare nel 2025, quando la versione definitiva sarà pronta. Il prototipo, senza cruscotto e con volante da gara, ha evidenziato il suo stato di veicolo ancora grezzo. Non a caso il pilota ha dovuto premere più volte per ripristinare la risposta dell’acceleratore in un punto del tracciato.

La SU7, con tanto di imprevisto, ha ottenuto un tempo impressionante. La SU7 Ultra ha così superato il precedente tempo registrato di 7 minuti e 7,55 secondi della Porsche Taycan Turbo GT, e la versione di produzione potrebbe seriamente contendersi questo primato.

Al momento della sua presentazione, Xiaomi aveva dichiarato che la SU7 Ultra vantava una potenza di 1.548 CV grazie al sistema a tre motori, capace di accelerare fino a 100 km/h in soli 1,97 secondi e di raggiungere una velocità massima di 350 km/h. Per un brand noto per gli smartphone, queste specifiche sono oltremodo sorprendenti, e la SU7 Ultra potrebbe davvero lasciare il segno. Com’è noto, anche lo stesso Jim Farley, CEO di Ford, ne ha provato una negli ultimi mesi, ammettendo di non volerla più restituire.

Con le case automobilistiche cinesi sempre più agguerrite nel competere a livello globale, Xiaomi punta in alto, ambendo a dominare anche il celebre tempio del Nurburgring .