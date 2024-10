Ac Cars, torna la Ace Classic ma completamente elettrica

Sembra essere diventata una tendenza nell’industria automobilistica quella di riportare in vita modelli storici, ma rinnovati in versione elettrica. Per alcuni una piacevole novità, per altri un vero e proprio sacrilegio. Renault ha già rilanciato due storici modelli ma adesso è (nuovamente) il turno di AC Cars che ha lavorato alla rinascita della leggendaria AC Ace Classic.

La celebre casa britannica, in collaborazione con TREMEC Electric GT, presenterà ufficialmente questa versione reinventata al SEMA Show la prossima settimana. Non è una “nuova” proposta ma un lavoro più meccanico che stilistico.

Prodotta dal 1953 al 1963, l’AC Ace originale ha subito evoluzioni nel corso del decennio, motivo per cui il nuovo modello sarà disponibile in due versioni distinte. Da un lato, abbiamo l’AC Ace Bristol Classic, che conserva la caratteristica “faccia sorridente” del modello del ’53. Dall’altro, per chi preferisce un design più moderno vicino all’AC Cobra, è prevista una variante con griglia frontale aperta. Entrambe le versioni sfoggiano fari tondi, dettagli cromati, cerchi multirazza e imponenti passaruota, sempre mantenendo lo stile iconico.

La carrozzeria, realizzata in fibra di carbonio per una maggiore leggerezza, viene assemblata a mano. Stessa operazione per l’interno e il telaio, prima di dotarsi del nuovo motore elettrico. Per quanto riguarda la parte tecnica, AC Cars non ha rivelato molto, condividendo solo che il veicolo è alimentato da un motore elettrico da 306 CV e da una batteria da 72 kWh, con un’autonomia stimata di 322 km per singola carica. Il peso totale è di 1.134 kg, ma non sono stati resi noti altri dettagli come l’accelerazione, la velocità massima, né i tempi e la potenza di ricarica.

David Conza, CEO di AC Cars, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con TREMEC per le tecnologie elettrificate del nuovo AC Ace Classic. Il livello della loro esperienza è stato fondamentale per creare un’auto che rappresenta l’eccellenza di entrambe le aziende”.

Antonio Herrera, CEO di TREMEC, ha aggiunto: “Lavorare con AC Cars e contribuire a trasformare un design così iconico in un’auto elettrica ad alte prestazioni è davvero un passo avanti nella rivoluzione dei propulsori”.

Gli ordini per l’AC Ace Classic sono già aperti. I prezzo di 275.000 dollari (circa 253.000 euro) rende questa vettura un vero pezzo da collezione. Le prime consegne sono previste per il 2025, con un numero limitato di unità disponibili. Anche per questa informazione, non è stata rivelata l’entità esatta.