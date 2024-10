Hyundai, il nuovo sistema per scongiurare gli incendi delle auto elettriche

Hyundai vuole portarsi un passo nettamente avanti alla concorrenza per affrontare il (seppur raro) rischio d’incendio nelle auto elettriche. La casa coreana propone un innovativo sistema antincendio sviluppato dalla sua divisione logistica Glovis.

Il sistema è stato pensato principalmente per prevenire il propagarsi delle fiamme nei veicoli a bordo delle navi da trasporto. Sarebbe questo scenario particolarmente complesso, dove le auto sono spesso allineate a pochi centimetri, a necessitare maggiore tutela, proprio perché lontane dall’assistenza terrestre. Anche se si parla molto degli incendi delle auto elettriche in sosta, per strada, in marcia, non si parla a sufficienza di ciò che può accadere, catastroficamente, durante il loro trasporto in grossi quantitativi. Proprio per queste occasioni di grande importanza e rilevanza economica per le case, è stato sperimentato un nuovo sistema che previene il vero e proprio disastro durante il trasporto di auto elettriche.

Secondo quanto riportato dal Korea Economic Daily, il dispositivo, chiamato “EV Drill Lance”, opera immediatamente dove necessario per scongiurare il peggio. I lavoratori posizionano la lancia sotto la vettura in fiamme, guidandola con un manico regolabile; un trapano integrato perfora il sottoscocca e il pacco batterie in circa due minuti. In questo modo, dunque, viene rilasciato un potente getto d’acqua che raggiunge direttamente gli accumulatori, spegnendo l’incendio entro mezz’ora.

Tale soluzione riduce drasticamente i tempi rispetto alle ore necessarie per “saturare” completamente un pacco batterie in fiamme, bloccando la diffusione del rogo. Tuttavia, resta qualche incognita sulla possibilità che la perforazione possa causare addirittura un incendio secondario. Le batterie agli ioni di litio sono note per la loro reattività alle perforazioni.

Aziende come LG Chem e 24M stanno esplorando nuove tecnologie per prevenire le fughe termiche. Hyundai Glovis pianifica di installare il nuovo sistema antincendio su 32 navi di sua proprietà. Successivi interventi sono previsti anche su altre navi a noleggio della casa coreana.