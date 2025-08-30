Renault Clio 2026, confermato il debutto imminente a Monaco

La Renault Clio, una delle compatte più celebri d’Europa e autentico simbolo dell’automobilismo francese, si prepara a voltare pagina con una nuova generazione tutta da scoprire. A 35 anni dal suo debutto, la piccola di casa Renault è pronta a mostrarsi nella sua sesta vita, che verrà presentata in anteprima mondiale l’8 settembre a Monaco, durante l’IAA Mobility 2025.

Advertisement

Regina incontrastata del mercato europeo nel primo semestre 2025, con oltre 130.500 immatricolazioni, la Clio continua a incarnare il cuore della gamma Renault e resta una colonna portante nella strategia commerciale del marchio.

Advertisement

L’evento di lancio, seguito da una conferenza stampa internazionale trasmessa anche in streaming sulla piattaforma ufficiale Renault, segnerà un ulteriore tassello nel percorso “Renaulution”, la rivoluzione che unisce design coraggioso, digitalizzazione dei servizi e maggiore attenzione all’elettrificazione.

Dopo il reveal, la nuova Clio sarà al centro della scena a Monaco dal 9 al 14 settembre, esposta all’Odeonsplatz, nell’area IAA Open Space, un luogo pensato per avvicinare il pubblico alle grandi novità automobilistiche.

Oltre alla protagonista assoluta, Renault porterà in Germania una selezione di modelli che rappresentano il futuro elettrico del brand, ovvero la Renault 5 e la Renault 4 E-Tech Electric, veri e propri ambasciatori della nuova era a zero emissioni, e la spettacolare Renault 5 Turbo 3E. Non mancherà la demo-car Embleme, laboratorio tecnologico pensato per la mobilità familiare sostenibile.

Advertisement

Per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza, lo stand Renault offrirà spazi interattivi e inediti. Tra questi, un vinyl bar con oltre 120 dischi selezionati, un’area dedicata a The Originals Renault Store e una collezione esclusiva di merchandising legato ai 35 anni della Clio.

Dal 1990 a oggi, la Clio ha conquistato il cuore di milioni di automobilisti, con oltre 16 milioni di unità vendute a livello globale. Ora la sesta generazione promette di portare avanti questa eredità con uno stile più deciso, soluzioni tecnologiche avanzate e un’attenzione rinnovata all’efficienza.