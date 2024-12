MG Cyberster in Italia, prezzi e versioni della sportiva elettrica a due posti

Il mercato italiano si prepara ad accogliere la nuova MG Cyberster, un’elettrizzante due posti del marchio anglo-cinese che unisce un design davvero innovativo e prestazioni di alto livello. La sportiva è disponibile in due configurazioni, a trazione posteriore o integrale, ma è la proposta da vera roadster che punta a conquistare gli appassionati.

Le potenze presenti nella gamma possono accontentare in molti. Partendo dalle dimensioni della Cyberster, si può dire di essere davanti a un modello che non si risparmia affatto, pur tenendo fede al carattere sportivo del progetto: lunga 4.5 m, con un passo di 2.7 m, larga (inclusi gli specchietti) 2.1 m e alta di appena 1.3 m.

Il cuore tecnologico della vettura è rappresentato da una batteria NMC da 77 kWh, che alimenta due potenti motori elettrici nella versione integrale (AWD), capaci di erogare 510 CV e una coppia massima di 725 Nm, mentre la versione a trazione posteriore (RWD) garantisce 340 CV e 475 Nm.

Il design racconta storia e innovazione. La MG Cyberster, infatti, è un omaggio al passato glorioso del marchio, reinterpretato in chiave moderna. Le sue proporzioni classiche e le linee pulite evocano le MG degli anni ’50 e ’60, mentre alcuni dettagli futuristici, come le portiere ad apertura verticale, ne accentuano la sua originalità.

Il profilo laterale è reso dinamico dalle nervature sopra i passaruota e dai cerchi in lega, da 20 pollici per la AWD e 19pollici per la RWD. Il frontale, imponente e caratterizzato da un cofano con doppia nervatura, presenta una piccola griglia ispirata alla MG B del 1962, mentre la coda, aerodinamica e precisa, integra un profilo luminoso sottile che richiama la Union Jack, sottolineando l’essenza british della Cyberster.

La Cyberster stupisce per le sue prestazioni. La versione AWD accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi, mentre la RWD impiega 5 secondi. Entrambe raggiungono una velocità massima di 200 km/h. La ricarica è altrettanto performante: da 10% a 80% in circa 38 minuti presso colonnine rapide da 150 kW, grazie al supporto per corrente continua fino a 140 kW e alternata a 7 kW.

La MG Cyberster sarà proposta in sei colorazioni: Cosmic Silver, Stone Beige, Inca Yellow, Diamond Red, Andes Grey e Jade Green, abbinate a capote in nero o rosso. I cerchi sono disponibili in due varianti, Geometric da 19 pollici e Dynamic da 20 pollici, con finiture bicolore e dettagli in nero lucido.