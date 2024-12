Auto elettriche: questa batteria in fibra di carbonio aumenta l’autonomia del 70%

Un gruppo di ricercatori ha presentato il design di una batteria per auto elettriche che vuole rivoluzionare il settore, basata su un concetto strutturale che utilizza fibra di carbonio e litio ferro fosfato, per un insieme resistente e durevole, oltre che estremamente flessibile. Sviluppata da tecnici dell’Università Tecnologica di Chalmer, in Svezia, questi assicurano di aver creato una batteria fatta di un composito di fibra di carbonio che è rigida quanto l’alluminio e sufficientemente densa energeticamente da poter essere utilizzata commercialmente.

Auto elettriche: dalla Svezia una nuova batteria che intende rivoluzionare il settore

La batteria è costruita utilizzando un materiale composito innovativo. Gli elettrodi sono realizzati in fibra di carbonio, dove l’elettrodo positivo è rivestito con fosfato di ferro e litio. La fibra di carbonio svolge molteplici funzioni: nell’elettrodo negativo (anodo) agisce contemporaneamente come elemento di rinforzo strutturale, conduttore di elettricità e materiale attivo nella reazione chimica. Nell’elettrodo positivo (catodo), la stessa fibra di carbonio fornisce rinforzo meccanico, conduce la corrente elettrica e crea una struttura di supporto dove si deposita il litio.

Il design strutturale aiuta a ridurre il rischio di fuga termica, aumenta la sicurezza in caso di impatto e migliora anche la sua durabilità. Questa batteria promette di aumentare l’autonomia delle auto elettriche del 70%, riducendo allo stesso tempo il peso del pacco batterie, uno dei principali problemi dei veicoli a zero emissioni.

Al momento non è stata annunciata una data per la commercializzazione di questa tecnologia. I ricercatori ammettono che è necessario un ulteriore sviluppo per migliorarne la densità energetica. Infatti, l’attuale valore di 30 Wh/kg è ancora molto distante dai 150 Wh/kg raggiunti dalle batterie LFP già disponibili sul mercato. Tuttavia, i progettisti sono fiduciosi di poter aumentare questo valore nelle prossime versioni della batteria.

Nonostante questa pecca, la tecnologia mostra un grande potenziale per il futuro. Il suo vero punto di forza sta nel superare il tradizionale concetto di batteria come componente separato: questo nuovo design può infatti integrarsi completamente nella struttura del veicolo, utilizzando efficacemente tutti gli spazi disponibili. Secondo i ricercatori, questa innovativa combinazione di fibra di carbonio e litio ferro fosfato potrebbe rappresentare una svolta non solo per le auto elettriche, ma anche per i mezzi di trasporto pesanti come treni e aerei. Negli ultimi giorni anche BYD ha annunciato l’arrivo di nuove batterie: in futuro ci sarà ampia scelta per i produttori e i prezzi, ora un problema, diventeranno sempre più accessibili.