Questo motore compatto e leggerissimo può spazzare via ogni “rivoluzione a idrogeno”

Non è ancora disponibile sul mercato, ma questo nuovo motore promette molto per varie applicazioni nella mobilità e nella generazione di energia. Diverse qualità lo rendono davvero interessante e appetibile per le prossime applicazioni nel settore auto. Il design dell’Avadi MA-250 è a primo impatto innovativo e combina leggerezza, potenza ed efficienza.

Quella rappresentata da questo motore è un’alternativa più ecologica e sostenibile ai tradizionali motori a combustione interna. Il potenziale del motore di ridurre le emissioni di carbonio e migliorare la sostenibilità dei trasporti rende l’Avadi MA-250 un promettente passo avanti nella ricerca di soluzioni energetiche più verdi ed efficienti.

Le case automobilistiche, d’altronde, stanno spingendo da tempo i confini della tecnologia delle batterie, aumentando l’autonomia e riducendo i tempi di ricarica per rendere i veicoli elettrici più accessibili e pratici per l’uso quotidiano. Gli sforzi per rendere i veicoli elettrici più accessibili, insieme alla spinta globale per un trasporto più pulito, quindi, stanno accelerando la loro adozione. Parallelamente, i veicoli a celle a combustibile a idrogeno stanno emergendo come una soluzione complementare ai veicoli elettrici, offrendo un’altra potenziale via per ridurre le emissioni.

Oltre all’avanzamento con la tecnologia dei veicoli elettrici e a idrogeno, l’americano Avadi MA-250 integra ulteriormente questi sforzi. Il motore a 4 tempi che elimina completamente le valvole, infatti, rivoluziona il design tradizionale. Al centro del sistema, un pistone si muove in un ciclo alternato grazie a due bielle connesse a un albero motore che non solo ruota, ma compie anche un movimento simile a quello di un’elica.

Da questo albero, in direzione perpendicolare rispetto al movimento del pistone, emerge un asse rotante, pronto a connettersi a una trasmissione, un cambio, o persino a un’elica o un elettrodomestico, rendendolo molto versatile. Durante la rotazione del pistone, si aprono e chiudono aperture simili alle luci dei motori a 2 tempi, posizionate sulla testa del motore.

Gli studi condotti da AVADI Engines hanno prodotto risultati incoraggianti. Questo motore innovativo combina i benefici dei pistoni a movimento alternato con quelli rotativi, risultando in un’unità compatta, semplice e ultraleggera, con un peso di soli 11 kg.

Grazie a un’elevata compressione, tipica dei motori tradizionali, e alla trasmissione diretta di coppia all’albero motore, offre prestazioni interessanti. Con una cilindrata di 250 cc, eroga 30 Nm a 3.500 giri e 15 CV a 3.700 giri. Anche se i numeri non appaiano scioccanti, il rendimento dichiarato del 42% supera ampiamente il 30-35% dei motori convenzionali, aprendo scenari di sviluppo promettenti. L’efficienza nei consumi è chiara: senza alberi a camme e grazie a un pistone che lavora perfettamente in asse, si riducono attriti e dispersioni energetiche.