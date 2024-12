Auto elettriche, quali sono le più vendute in Italia a novembre

Non è esattamente un anno felice per le auto elettriche in Italia con che novembre segna un altro rallentamento. Questo mercato continua a incontrare difficoltà e non potrebbe essere altrimenti, dopo un boom iniziale che ha accompagnato il 2023 e riempito i produttori di un ottimismo fugace. Le immatricolazioni di veicoli a batteria si fermano a 6.613 unità, conquistando una quota di mercato del 5,3%. Questi dati rappresentano un calo del 16,9% nelle vendite rispetto allo stesso mese del 2023.

L’unico elemento positivo è il confronto con ottobre, quando le consegne avevano raggiunto appena 5.067 unità e una quota di mercato del 4%. Anche il bilancio da gennaio a novembre segna un timido +0,6%, con 60.117 auto elettriche immatricolate in totale e una quota di mercato cresciuta dal 4% al 4,1%. Non si tratta di numeri soddisfacenti, se consideriamo l’impegno e gli investimenti massicci nel settore da parte delle case produttrici. I risultati, infatti, restano lontani dalle aspettative del settore.

Michele Crisci, presidente di Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), sottolinea l’urgenza di una svolta: “Speriamo che la transizione energetica diventi una priorità assoluta nei primi 100 giorni della nuova Commissione europea. Consumatori e aziende hanno bisogno di linee guida certe per orientarsi in questa complessa fase di cambiamento”.

Anche Francesco Naso, segretario generale di Motus-E, ribadisce l’importanza di un approccio strategico: “Per essere competitivi a livello internazionale, è fondamentale un coordinamento nazionale che allinei il settore ai grandi trend globali dell’elettrificazione e della digitalizzazione”.

Le auto elettriche più vendute a novembre vedono il dominio sorprendente della Dacia Spring, il modello elettrico che, d’altronde, è anche il più economico sul mercato. La compatta Dacia ha totalizzato 1.506 immatricolazioni, quasi il triplo rispetto alla Tesla Model Y, seconda in classifica, ferma a 552 unità.

La Top 10 delle vendite auto di novembre vede dunque dopo Dacia Spring e Tesla Model Y, la Volvo EX30 con 462 4, la Citroën e-C3 con 388 5, la Tesla Model 3 con 228, seguite da Fiat 500e, BMW iX1, Audi Q4 e-tron, Kia EV3, Porsche Macan, queste al di sotto delle 200 immatricolazioni.

Nelle vendite da gennaio a novembre comanda invece la Tesla Model 3 con 7.294 2, seguita dalla Model Y con 6.733 3. Distanti vediamo poi Volvo EX30 con 3.490, Dacia Spring con 2.970 e Jeep Avenger con 2.415. Seguono BMW iX1, Fiat 500e, Audi Q4 e-tron, MG4: 1.786, Peugeot e-208.