Auto elettriche, le batterie portatili cambieranno radicalmente la mobilità?

Ansia da autonomia, conoscenza delle stazioni di ricarica, temperature delle batterie e costi dell’energia, tutte preoccupazioni che attanagliano clienti e potenziali clienti del settore elettrico. Il tema delle stesse infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici, lo sappiamo, rimane cruciale per un’adozione di massa concreta e convinta. Quale, tra le diverse innovazioni e soluzioni può fare la differenza allora?

Secondo l’Annual Global Mobility Consumer Index 2024 di EY Mobility, il 27% dei potenziali acquirenti di auto elettriche indica la carenza di punti di ricarica come la principale barriera, seguita da autonomia e velocità di ricarica. La diffusione delle infrastrutture non procede ovunque allo stesso ritmo e questo continua a rappresentare il vero dramma della “felicissima” transizione all’elettrico.

La Cina guida il settore, migliorando costantemente la sua rete, mentre altri paesi, come Stati Uniti e Germania, mostrano progressi ben più lenti. In questo contesto, Solus Power propone una soluzione innovativa con Kratos, una batteria portatile agli ioni di litio progettata per ricaricare i veicoli direttamente sul posto.

Con una capacità di 6 kWh, espandibile fino a 80 kWh collegando più unità, le batterie portatili Kratos promettono di semplificare la ricarica senza necessità di grandi investimenti infrastrutturali. Una via “secondaria” per dribblare l’incapacità pubblica (o privata) di stare dietro alla domanda e all’utilizzo dei veicoli elettrici nelle città.

Questo nuovo approccio ha attirato l’interesse del settore, inclusi partner militari come QinetiQ, e ha ottenuto finanziamenti significativi per accelerarne lo sviluppo. Le sfide legate alla ricarica, infatti, non riguardano solo i singoli utenti, ma anche flotte aziendali e servizi di autonoleggio, che devono affrontare la gestione ottimale della ricarica per veicoli da restituire a una base centrale.

Sistemi come quelli proposti dalle batterie portatili Kratos potrebbero risolvere questi problemi, riducendo la dipendenza da stazioni fisse e favorendo l’adozione di auto elettriche. Guardando al futuro, Solus Power lavora anche su batterie più grandi, come le Titan, per applicazioni commerciali e militari.

Lo spostamento, certamente innovativo, all’utilizzo di massa delle batterie portatili riflette una visione pragmatica per superare l’ansia da autonomia e favorire la transizione verso una mobilità sostenibile. Tali progetti in nome della libertà di movimento, simbolo storico dell’auto, possono facilitare la (ri)scoperta dell’auto elettrica.